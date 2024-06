4x100 m - Leichtathletik-EM Deutsche Männer-Staffel sprintet zu Bronze - Frauen Vierte Stand: 12.06.2024 23:25 Uhr

Die deutsche 4x100-m-Staffel der Männer hat bei der Leichtathletik-EM in Rom die Bronzemedaille erkämpft. Die Frauen-Staffel verlor ihren Titel und wurde Vierter.

In der Besetzung Kevin Kranz, Owen Ansah, Deniz Almas und Lucas Ansah-Peprah jubelte das DLV-Quartett über den dritten Platz in 38,52 Sekunden. Der Sieg ging an die Italiener (37,82 Sek.) um Olympiasieger Marcell Jacobs vor den Niederländern, die in 38,46 Sek. Silber holten.

Wechsel noch ausbaufähig

"Bei den Wechseln hat nicht alles wie gewünscht geklappt, aber wir haben eine Medaille geholt, also alles gut" , sagte Owen Ansah im ZDF. Ansah war im 100-m-Einzelfinale auf Platz fünf gelaufen.

Frauen rückten noch auf rang vier

Nicht ganz so gut lief es bei den deutschen Frauen. Gina Lückenkemper, Sophia Junk, Nele Jaworski und Rebekka Haase kamen in 42,61 Sekunden ins Ziel. Das reichte zunächst zu Platz fünf. Durch die anschließende Disqualifikation der Schweiz rückten sie noch um einen Rang vor.

Der Sieg ging an Großbritannien (41,91), Silber holte sich Frankreich (41,15), Bronze sicherte sich die Niederlande (42,46).

Das weibliche DLV-Quartett hatte beim Triumph 2022 einen von sieben deutschen Titeln in München geholt. Damals waren neben Lückenkemper und Haase noch Alexandra Burghardt (Burghausen) und Lisa Mayer (Wetzlar) dabei gewesen. Während Burghardt in Rom gar nicht vertreten war, fiel Mayer kurzfristig aus.