EM-Weitsprung 7,22 m! Mihambo springt mit Riesensatz zu Gold Stand: 12.06.2024 23:01 Uhr

Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat sich bei der Leichtathletik-EM in Rom zum zweiten Mal nach 2018 zur besten Weitspringerin Europas gekürt. Die 30-Jährige triumphierte mit einem phänomenalen Sprung auf 7,22 m - Weltjahresbestleistung. Mikaelle Assani wurde Vierte.

Paris kann kommen: Mihambo setzte sich mit dem zweitweitesten Sprung ihrer Karriere an die Spitze der Weltjahresbestenliste und ein dickes Ausrufezeichen in Richtung der Olympischen Spiele in gut sieben Wochen in Paris. Dort kann sie Geschichte schreiben. Noch nie hat eine Weitspringerin zweimal in Folge Olympia-Gold gewonnen.

"Das ist der Wahnsinn. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, weil es eben der zweitweiteste Sprung war und eine außergewöhnliche Leistung", strahlte Mihambo im ZDF. "Es war nah dran am perfekten Sprung, und man weiß auch, dass es immer noch weiter gehen kann. Ich freue mich auf Paris."

Dreimal über sieben Meter bei der EM

Nur acht Zentimeter blieb die zweimalige Weltmeisterin, die dem deutschen Team am letzten EM-Tag in Rom noch das erste Gold bescherte, hinter ihrer Bestweite. Lediglich bei ihrem WM-Triumph 2019 in Doha war sie bislang weiter gesprungen (7,30).

Im fünften Versuch ließ sie noch 7,04 m folgen, es war bereits ihr dritter Sprung über sieben Meter bei der EM. Schon in der Qualifikation hatte sie 7,03 m verbucht - ihr erster Satz über die magische Marke in dieser Saison.

Assani verpasst als Vierte haarscharf das Podium

Zweite wurde die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,94 m. Auf Rang drei kam die Portugiesin Agate de Sousa mit 6,91 m. Die zweite deutsche Final-Teilnehmerin Mikaelle Assani egalisierte mit 6,91 m ihre persönliche Bestleistung und verpasste als Vierte hauchdünn das Podium, weil die Portugiesin den besseren zweitbesten Sprung gegenüber der Deutschen vorwies.

Bereits 2018 hatte Mihambo in Berlin den Titel geholt, vor zwei Jahren hatte sie in München nach einer Corona-Infektion Silber gewonnen. Gold holte 2022 die Serbin Ivana Spanovic. Die Weltmeisterin und Titelverteidigerin war in Rom nicht am Start und konzentriert sich auf Olympia.