Leichtathletik-EM 800 m - Kolberg bei Hodgkinson-Sieg Fünfte

Die Britin Keely Hodgkinson hat bei der Leichtathletik-EM in Rom das Rennen über 800 m gewonnen. Die deutsche Hoffnungsträgerin Majtie Kolberg wurde Fünfte.

Hodgkinson gewann am Mittwoch (12.06.2024) im Olympiastadion in 1:58,65 Minuten. Silber ging an die Slowakin Gabriela Gajanova (1:58,79), Bronze holte sich Anais Bourgoin aus Frankreich (1;59,79).

Kolberg erneut unter zwei Minuten

Kolberg schlug sich in ihrem ersten großen Finale wacker, kam mit 1:59,87 Minuten aber nicht ans Podest heran. Im Halbfinale am Dienstag hatte die 24-Jährige von der LG Kreis Ahrweiler ihre persönliche Bestzeit auf 1:58,74 Minuten gesteigert, war erstmals in ihrer Karriere unter zwei Minuten geblieben und hatte die Olympia-Norm geknackt.