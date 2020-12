Die belarusische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat die Sanktionen des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC ) gegen Alexander Lukaschenko als Präsidenten des belarusischen Nationalen Olympischen Komitees ( NOK ) begrüßt. "Ich denke, es ist ein schwerer Schlag für ihn persönlich und ein großer Reputationsschaden, da er jetzt auch im Sport als Persona non grata gilt. So unschön es auch klingt, die Menschen in Belarus sind froh über die Entscheidung" , sagte Tichanowskaja in einem Interview mit der ARD -Sportschau.

Tichanowskaja : "Keine Eishockey- WM in Belarus"