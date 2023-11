Sport inside Günstige Gäste-Tickets im Europapokal Stehplätze sind Deutschlands großes Plus Stand: 28.11.2023 12:06 Uhr

Tickets im Europapokal sind teuer, auch für Gästefans. Zu teuer, finden sie beim Fanbündnis Football Supporters Europe (FSE). Deutschlands Klubs bieten im Vergleich günstige Tickets an, Stichwort: Stehplätze.

Football Supporters Europe hat die Ticketpreise bei Auswärtsspielen der Männer in den drei europäischen Vereinswettbewerben Champions League, Europa League und Europa Conference League der Saison 2022/23 analysiert. Der Bericht wurde am Dienstag (27.11.2023) veröffentlicht, er lag der Sportschau vorab vor.

"Die Preise für Auswärtsfans variieren enorm, und eine beträchtliche Anzahl von Vereinen verlangt weiterhin systematisch die zulässigen Höchstpreise, ohne die Auswirkungen auf die Fans zu berücksichtigen" , schreibt das Fanbündnis in einer Pressemitteilung. Angesprochen dürften sich die beiden schottischen Klubs Celtic Glasgow und Glasgow Rangers fühlen, hier kosteten Tickets für Gästefans in der Champions League im Durchschnitt 70 Euro. So teuer war es für sie nirgendwo sonst.

Die beiden Vereine aus Glasgow haben laut FSE in allen Spielen die Preisobergrenze für Auswärtstickets verlangt. Sie liegt in der Champions League bei 70 Euro, so hat es die UEFA verfügt. In der Europa League dürfen Eintrittskarten für Gästefans höchstens 45 Euro kosten, in der Conference League 35 Euro. Gleichzeitig gilt: Ticketpreise für Gästefans dürfen die Preise für Karten der Heimfans in einer "vergleichbaren Kategorie" nicht übersteigen.

Ronan Evain ist Exekutivdirektor von Football Supporters Europe. Auch er kommt in der Mitteilung zu Wort. Klubs hätten die Verantwortung, "die Loyalität der reisenden Fans zu belohnen und erschwingliche Preise zu ermöglichen" , sagt Evain. Das Fanbündnis werde die Entwicklung genau beobachten und seine Botschaften auch bei der UEFA hinterlegen.

Stehplätze führen in Deutschland zu günstigeren Preisen

Deutschlands Vertreter im Europapokal wird Evain mit seiner Kritik eher nicht gemeint haben. Sie haben im Untersuchungszeitraum im Vergleich günstige Ticketpreise für Gästefans aufgerufen. Betrachtet man alle drei Wettbewerbe, dann lag der Durchschnittspreis für eine Karte bei 34 Euro. In Deutschland lag er bei 25,88 Euro. Im Ranking taucht Deutschland damit zwischen Litauen (25 Euro) und Liechtenstein (26,65 Euro) auf.

Eine Erklärung hat das Bündnis auch. Sie ist so einfach wie naheliegend, es geht um die Stehplätze. Deren Verfügbarkeit habe sich in Deutschland "besonders positiv" ausgewirkt, heißt es in der Mitteilung.

Champions-League-Fußball war für Auswärtsfans nirgendwo günstiger als in Leverkusen

Ein Stehplatzticket für den Gästeblock hätte in Deutschland mitunter nur 15 Euro gekostet, etwa in Leverkusen. Nirgendwo war Champions-League-Fußball für Gästefans günstiger als dort. Davon profitierten in diesem Wettbewerb die Fans von Leverkusens Gegnern Atlético Madrid, FC Brügge und FC Porto. Nach der Vorrunde schied Leverkusen aus, spielte fortan in der Europa League und kam bis ins Halbfinale.

Unter den fünf Klubs mit den im Durchschnitt günstigsten Tickets für Gästefans in der Champions League taucht nicht nur Leverkusen auf, sondern auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Der FC Bayern als fünfter deutscher Champions-League-Vertreter landete auf Rang acht. Auch hier lag der Eintritt für Gästefans unter dem Durchschnitt.

Und die Preise für Gästefans im Europapokal waren in Deutschland offenbar nicht nur im Untersuchungszeitraum 2022/23 vergleichsweise niedrig, sie sind es auch in der aktuellen Spielzeit. Als Anfang November Newcastle United in der Champions League in Dortmund spielte, hatten Fans des Premier-League-Klubs ein Banner dabei. Darauf stand: "Change from £20 – thank you BVB." Für Tickets für den Gästeblock hatte der BVB weniger als 20 Euro verlangt, das sind sie in Newcastle nicht gewohnt.