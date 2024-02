Hängepartie um Bobbahn für Olympia 2026 Das IOC gegen die Italo-Connection Stand: 01.02.2024 09:55 Uhr

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele 2026 wollen nun doch eine neue Bobbahn in Cortina d'Ampezzo bauen. Gegen den Willen des IOC, das sich eigentlich mehr Nachhaltigkeit auf die Agenda gesetzt hat.

Das Internationale Olympische Komitee setzt gerne auf Geheimdiplomatie, vor allem im Umgang mit Autokratenregimen und anderen Problemfällen im Weltsport. Beim Streit um die Bobbahn für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien jedoch hat das IOC deutlich Position bezogen: Mehrfach haben IOC-Offizielle klargestellt, dass sie einen Neubau der Bobbahn in Cortina d'Ampezzo, für veranschlagte 80 Millionen Euro, missbilligen würden. Ebenso wie eine Renovierung der stillgelegten Olympia-Bahn von 2006 bei Turin, die wohl nur unwesentlich günstiger ausfiele.

IOC-Agenda gegen Neubau einer Bobbahn in Italien

Für die Wettbewerbe bei den Spielen 2026 käme nur eine " existierende, voll funktionsfähige Bahn außerhalb Italiens " in Betracht, hieß es ausdrücklich vom IOC im Dezember, in einer offiziellen Erklärung beim Olympic Summit. Kristin Kloster, zuständige IOC-Kommissarin für die Evaluierung der Spiele von Milano-Cortina, wiederholte zuletzt die Vorgabe, es sollten keine neuen, permanenten Wettkampfstätten gebaut werden, bei denen es keinen sicheren Plan für die Nachnutzung gebe.

Die Ringe-Organisation hat sich in ihrer Agenda 2020 zu mehr Nachhaltigkeit bekannt. Auch um die Winterspiele, denen zuletzt zunehmend Bewerbernationen abhanden kamen, in Zeiten des Klimawandels zukunftsfähig zu halten. Der Neubau von Sprungschanzen oder Eisbahnen hingegen, die nach den Spielen oft ungenutzt in der Landschaft herumstehen, passt nicht zum neuen, grüneren Anstrich des IOC.

Bloß, die italienischen Olympia-Gastgeber spielen nicht mit. Vor allem Politiker der rechtsgerichteten Regierungen in Rom und in der Region Venetien, auf dessen Gebiet Cortina d'Ampezzo liegt, hielten an den Plänen für eine Bobbahn in Italien fest. Auch nachdem sich bei mehreren Ausschreibungsrunden kein Bauunternehmen dafür finden wollte.

Im vergangenen Oktober, auf dem IOC-Kongress in Mumbai, hatten die Organisatoren von Milano-Cortina 2026 das Projekt offiziell für beendet erklärt und mitgeteilt, dass nun nach einem Eiskanal im Ausland gesucht werde. Innsbruck-Igls, Sankt Moritz und Königssee wären denkbare Alternativen alleine im Alpenraum gewesen.

Bobbahn als nationales Projekt der Meloni-Regierung

Doch die Blöße, als erster Ausrichter von Winterspielen Wettbewerbe ins Ausland geben zu müssen, möchte Italiens nationalistische Regierung wohl mit allen Mitteln vermeiden. Infrastrukturminister Matteo Salvini machte sich zum Anführer einer italienischen Bobbahn-Connection.

Der Vize-Premier trieb eine neue Ausschreibung für den Bau einer abgespeckteren Eisbahn in Cortina voran, mit Erfolg: Mitte Januar präsentierte die olympische Infrastrukturgesellschaft Simico eine große Baufirma aus Parma, die die Bahn in Cortina für die ausgeschriebene Summe von 81,8 Millionen Euro bauen soll. Ein Vertragsabschluss stehe aber noch aus, hieß es.

" Es war der politische Wille der Region Venetien und des italienischen Staats, auf den Bau der Bobbahn in Cortina zu beharren ", sagt Luigi Casanova von der italienischen Umweltorganisation Mountain Wilderness. Eine neue Bahn in Italien bezeichnet er als " pure Verschwendung ", allein wegen der überschaubaren Zahl an italienischen Athleten, die professionell Bob- oder Schlittensport betreiben.

Italiens Organisatoren auf Konfrontationskurs mit dem IOC

Das IOC hatte für Ende Januar eine Entscheidung angekündigt, bis dahin sollten Italiens Organisatoren eigentlich einen Alternativplan vorgelegt haben. Das Organisationskomitee verkündete nun aber am Dienstag (30.01.2024), dass der Neubau einer Bahn in Cortina weiterhin die "bevorzugte Option" sei.

Eine überraschende Wende, die auch das IOC, erklärter Gegner einer neuen Bobbahn für die Spiele, unter Zugzwang setzt. In einer ersten Reaktion gegenüber AFP bekräftigte das IOC seine Überzeugung, dass die " Anzahl an Wintersportzentren weltweit für die derzeitige Anzahl an Athleten und Wettkämpfen " in den Bob- und Schlittendisziplinen ausreiche.

Zugleich hatte das IOC aber schon im Vorjahr, auf eine Anfrage der Alpenschutzorganisation Cipra, erklärt: Sollte Italien bis zu den Winterspielen einen Eiskanal bauen, dann wäre es " unvernünftig, diesen nicht auch für die Wettbewerbe zu nutzen ".

Widerstand in Italien gegen Olympia-Bauvorhaben

Gegen das Mega-Projekt in den Dolomiten gab es schon seit dem Zuschlag für Olympia großen Widerstand. Die großen italienischen Umweltverbände, die sich zu Beginn noch mit den Olympia-Organisatoren am Runden Tisch getroffen hatten, kündigten im vergangenen September den Dialog gleich ganz auf. Wegen mangelnder Mitsprache und Transparenz, und aus Protest gegen die ausufernden Kosten der olympischen Bauvorhaben, die, nach Berechnungen der NGOs, die Marke von fünf Milliarden Euro überschritten hatten.

" Wir sprechen von öffentlichen Geldern, vom italienischen Staat oder von den Regionen Venetien, Lombardei und Südtirol-Trentino. Ausgaben, die keinerlei Nutzen für die Menschen vor Ort haben ", sagt Umweltexperte Casanova, selbst im Trentino ansässig. " Die Olympischen Spiele, das ist unsere große Befürchtung, werden viele Schäden in unserer Region mit sich bringen, auch in sozialer Hinsicht. "

Berechtigte Zweifel gibt es weiterhin an der Nutzung einer neuen Eisbahn in Italien. Die sündhaft teuren, für die Spiele von Sotschi und Peking errichteten Bahnen haben bis jetzt keinen festen Platz im Weltcupkalender, es gibt weit mehr Anlagen als gebraucht werden.

Enger Zeitplan - Erstabnahme schon im März 2025

Scheitern könnte der Cortina-Neubau aber noch am äußerst engen Zeitplan. Für das Projekt sind 625 Tage Bauzeit veranschlagt, bei der vorangegangenen Ausschreibung hatte man noch mit 807 Tagen gerechnet. Demnach wäre die Bahn zum Wintereinbruch 2025 fertig - eine echte Punktlandung: Die Eröffnungsfeier der Spiele ist für den 6. Februar angesetzt. Als erste Deadline wird laut italienischen Medienberichten aber schon der März 2025 genannt, dann sollen eine erste Abnahme und Testfahrten stattfinden.

Die italienische Zeitung "La Repubblica" skizzierte bereits ein neues Horror-Szenario: Die Bahn werde gebaut, aber nicht rechtzeitig fertig, für die Testwettkämpfe und die Spiele. Oder, so die andere Befürchtung, die Inspektoren der olympischen Fachverbände verweigerten die Freigabe für einen auf den letzten Drücker hingezimmerten Eiskanal - etwa weil er den Wettkampf-Anforderungen nicht genügt. Womöglich steht dann am Ende in Cortina eine Bobbahn - die olympischen Wettbewerde 2026 finden aber dennoch im Ausland statt.