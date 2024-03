Beschränkungen für Spielervermittler Nächste Runde im Streit zwischen FIFA und Beratern Stand: 12.03.2024 16:13 Uhr

Der Rechtsstreit zwischen FIFA und Spielerberatern geht in die nächste Runde. Am Ende wird wohl der Europäische Gerichtshof entscheiden müssen, ob der Fußball-Weltverband die Provisionen der Berater deckeln darf. Und auch darüber, ob die FIFA das milliardenschwere Transfergeschäft unter seine Kontrolle bringt.

Im abgeschotteten Verbandskosmos des Weltfußballs hatte Gianni Infantino zuletzt kaum Widerstand zu befürchten. Es brauchte schon das Landgericht Dortmund, um die Kreise des FIFA-Patrons einzudämmen, bei einem seiner Herzensprojekte: Die Dortmunder Richter hatten im Mai 2023 eine einstweilige Verfügung erlassen und Infantinos Fußball-Weltverband untersagt, sein neues Spielervermittler-Reglement anzuwenden.

Ordnungsgelder für FIFA und DFB

Mehrere deutsche Spielervermittler hatten gegen die "FIFA Football Agent Regulations" kurz FFAR, geklagt. Sie sahen in den vom Weltverband verfügten Beschränkungen, darunter die Offenlegung von Transferzahlungen und eine Deckelung von Provisionen, einen Verstoß gegen das Kartellrecht. Das Landgericht in Dortmund gab den Vermittlern Recht und erklärte die Kernpunkte der FFAR für wettbewerbswidrig.

Damit nicht genug: Die FIFA und der Deutsche Fußball-Bund (DFB), als nationaler Verband für die Umsetzung der FFAR-Vorschriften zuständig, erhielten von den Richtern Ordnungsgeldbescheide in Höhe von 150.000 Euro. Außerdem wurden ihnen gerichtlich weitere Strafzahlungen angedroht, sollten sie den Spielerberatern weiter die FFAR- Beschränkungen aufzwingen oder sie nicht ausreichend darüber aufklären.

FFAR vorerst ausgesetzt - nächste Runde vor OLG Düsseldorf

Die FIFA gab daraufhin klein bei - und wies die Nationalverbände im vergangenen Dezember an, das umstrittene Beraterreglement vorerst nicht mehr anzuwenden. Gleichzeitig ging der Weltverband aber gemeinsam mit dem DFB in Berufung, vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf: Dort soll nun am Mittwoch (13.03.2024) eine Entscheidung verkündet werden.

Es ist die nächste Runde in einem Rechtsstreit zwischen den Fußballverbänden und der Vermittlerbranche, der seit mehreren Jahren, vor Gerichten weltweit, ausgetragen wird. Der DFB hatte schon im Jahr 2015 einen ersten Regulierungskatalog für Spielervermittler verabschiedet. Darin vorgeschrieben waren unter anderem eine generelle Registrierungspflicht für Berater und die Anerkennung der Verbandsgerichtsbarkeit sowie ein Verbot von Provisionen bei Folgetransfers eines Spielers.

Die FIFA-Regeln für die Beraterbranche gingen in Teilen noch weiter, indem sie nun Obergrenzen für Vermittlerprovisionen festlegten: Bis zu sechs Prozent des Jahresgehalts eines Spielers, oder bei einem Transfer maximal zehn Prozent der Ablösesumme. Der DFB, der diese Regularien für den deutschen Markt umsetzen müsste, wollte sich auf Sportschau-Anfrage nicht dazu äußern und verwies auf das laufende Gerichtsverfahren.

814 Millionen Euro - Spielerberater kassieren Rekordprovisionen

Das Geschäftsgebaren der Spielerberater stärker zu kontrollieren, erscheint zunächst einmal als vernünftiges Anliegen: Nach FIFA-Angaben zahlten die Klubs im vergangenen Jahr alleine bei internationalen Spielertransfers 814 Millionen Euro an Beraterhonoraren, so viel wie nie zuvor. Von den deutschen Klubs flossen Provisionszahlungen in Höhe von 82 Millionen Euro an Spielerberater.

Klub-Manager, aber auch viele Fans, beklagen schon länger, dass die Berater zuviel Macht ausübten. Die ungesunde Dynamik am Transfermarkt und die fortgesetzte Preistreiberei, die zugleich die Vorherrschaft einiger weniger Großklubs zementiert, wurden in der Vergangenheit auch den umtriebigen "Star-Beratern" zur Last gelegt.

FIFA unter Kartellverdacht

Allerdings sind die Vereine, allen voran auch die FIFA, Teil des Milliardenspiels. Schon allein deshalb wirkt es verdächtig, wenn nun ausgerechnet Infantinos Weltverband den Beratern ans Geld gehen möchte.

Juristisch, im kartellrechtlichen Sinne, stellt es sogar ein echtes Problem dar: Sportverbände wie die FIFA seien Unternehmen, die ihre marktbeherrschende Stellung nicht missbrauchen dürften, sagt Dr. Björn Christian Becker, Kartellrechtsexperte von der Universität Würzburg: " Sie dürfen als Unternehmensvereinigungen keine wettbewerbsbeschränkenden Beschlüsse fassen. Wenn die FIFA für andere Marktteilnehmer, zum Beispiel Spielervermittler, Regelungen aufstellt und ihnen ein bestimmtes Verhalten vorschreibt, kann darin aber sehr schnell eine Wettbewerbsbeschränkung liegen. "

Becker hat die juristischen Auseinandersetzungen um das FFAR verfolgt und auch ein Gutachten für eine klagende Vermittlungsfirma verfasst. Besonders problematisch, so der Wirtschaftsjurist, sei dabei das Festsetzen von Preisen, wie die von der FIFA vorgegebenen Maximalvergütungen für Spielerberater, Becker spricht in diesem Zusammenhang von " Hardcore-Kartellverstößen ".

Clearing-Stelle für Transfers - die FIFA als Kassenwart

Als besonders brisant gilt ein weiterer FFAR-Passus, der die Machtposition der FIFA weiter stärken könnte: Nach Artikel 13 sollen alle Vergütungszahlungen an Spielervermittler künftig über eine zentrale Clearing-Stelle beim Weltverband laufen. FIFA-Boss Infantino würde damit zum obersten Kassenwart im Transfergeschäft aufsteigen.

Für Sportrechtsexperte Dr. Philipp Wehler, der sich ebenfalls mit den laufenden Fällen befasst, würde dies die globale Marktmacht der FIFA zementieren: " Wenn man die Finanzströme steuert, dann kontrolliert man den Markt umfassend. Die FIFA kann Beträge zurückhalten, alle Streitigkeiten liefen über FIFA-Gremien. Die Marktakteure wären komplett im FIFA-System gebunden. Darin liegt eine große Gefahr. "

Auch dagegen zogen Spielervermittler in mehreren Ländern vor Gericht, von England, Spanien, den Niederlanden bis nach Brasilien. Nur einmal, bei einer Verhandlung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, wurde das FIFA-Regelwerk nicht beanstandet. Beim Großteil der übrigen Gerichtsverfahren entschieden die Richter zugunsten der Spielervermittler, oder sie verwiesen weiter an den Europäischen Gerichtshof.

Spielervermittler -Reglement vor dem Europäischen Gerichtshof

Dort wird am Ende wohl auch eine endgültige Entscheidung getroffen werden. Beim EuGH liegen bereits zwei Fälle zur sogenannten Vorabentscheidung: Einer betrifft die FFAR-Vorschriften, der zweite das DFB-Reglement für Spielervermittler. Dagegen geklagt hatte Deutschlands wohl bekanntester Spielerberater Roger Wittmann.

Mit einer Entscheidung des EuGH ist wohl frühestens Ende des Jahres 2024 zu rechnen. Mit Prognosen halten sich auch Experten zurück. Denn ob die strengen kartellrechtlichen Auflagen auf alle Bereiche des kommerziellen Sports anwendbar sind, ist unter Juristen umstritten.

Super-League-Entscheidung mit Signalwirkung

Allerdings hat der EuGH im vergangenen Dezember mehrere Urteile über Kartellstreitigkeiten im Profisport gefällt, unter anderem zur Super League, die Signalcharakter für den Rechtsstreit um das FFAR haben dürften: Bisher galt bei der Frage, ob Sportverbände vom Kartellverbot ausgenommen werden können, das sogenannte Meca-Medina-Urteil aus dem Jahr 2006 als Referenzmodell. Seinerzeit ging es um die Anti-Doping-Bestimmungen des IOC, die rein kartellrechtlich auch einen unzulässigen Eingriff darstellen. Der EuGH ließ sie aber gelten, weil er die Integrität des sportlichen Wettbewerbs höher bewertete.

EuGH lässt sportliche Ziele nur noch bedingt gelten

Bei der Entscheidung zur Super League, wo es ebenfalls um mögliche Kartellverstöße ging, stellten die EuGH-Richter das Visier aber nun etwas schärfer: Demnach könne bei Markteingriffen, die objektiv betrachet den Zweck haben, den Wettbewerb zu beschränken, keine Abwägung mehr mit möglicherweise legitimen, sportlichen Zielen erfolgen.

Solche Eingriffe in den Wettbewerb gelten dann in den meisten Fällen als unzulässig. Juristen sprechen von " bezweckter Wettbewerbsbeschränkung ". Darunter, so Kartellrechtsexperte Becker, fielen in der Regel auch Preisabsprachen, wie die im Spielervermittler-Reglement vorgesehene Obergrenze für Vergütungen.

Auch das Düsseldorfer Oberlandesgericht bezog sich bei der Eröffnung des Berufungsverfahrens ausdrücklich auf die jüngsten EuGH-Entscheidungen. Der Vorsitzende Richter Jürgen Breiler ließ beim ersten Termin Mitte Februar noch offen, inwieweit er die Vorlage aus Luxemburg bei seiner Entscheidung berücksichtigen werde.

Unabhängig davon ließ das OLG aber schon durchblicken, dass es den Argumenten der Vor-Instanz aus Dortmund folgen könne: Er könne nicht erkennen, so der Vorsitzende Richter, was das Landgericht falsch gemacht haben könnte.