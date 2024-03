Viel Gift und Drama im Old Trafford United feiert Wiederauferstehung, Liverpool bedient Stand: 18.03.2024 11:53 Uhr

Für den FC Liverpool ist das Pokal-Aus beim Erzrivalen Manchester United ein echter Stimmungskiller. Teammanager Jürgen Klopp giftete einen Interviewer an, United feierte den Sieg als Wiederauferstehung.

Jürgen Klopp gehört zu den berühmtesten, und auch leidenschaftlichsten Trainern der Fußball-Welt. Nach Spielen, bei denen seiner Mannschaft übel mitgespielt wurde, etwa durch fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen, ließ Klopp in der Vergangenheit seinen Frust auch schon mal bei dem einen oder anderen Medienvertreter ab.

Klopp giftet nach Pokal-Aus gegen Reporter

Dies dürfte sich eigentlich auch bis nach Norwegen herumgesprochen haben. Der Reporter vom norwegischen Sender V Sport hielt es dennoch für eine gute Idee, Klopp am Sonntagabend (17.03.2024) nach Liverpools Pokal-Aus bei Manchester United im Interview die Frage zu stellen, warum die Reds in der Verlängerung nicht die gewohnte Intensität gezeigt hätten.

Das war genau das, was der Liverpool-Coach, sichtlich angeschlagen nach mehr als 120 aufreibenden Pokal-Minuten, in dem Moment noch brauchte: " Eine ziemlich dämliche Frage ", giftete Klopp und ließ den Reporter nach einem weiteren kurzen Schlagabtausch ganz stehen: " Sie haben offensichtlich keinen guten Tag, mir fehlt dafür jetzt auf jeden Fall die Geduld. "

Klopps Auftritt, auf diversen Social-Media-Kanälen dokumentiert, sorgte für reichlich Echo auf der Insel. Die Reds, bereits Sieger im Ligapokal, hatten vor dem Viertelfinale im Old Trafford noch die Chance, in Klopps Abschiedssaison vier Titel abzuräumen. Der FA Cup ist nun definitiv futsch - und dass dieser Traum ausgerechnet vom lange irrlichternden Erzrivalen Manchester United zerstört wurde, dürfte für Liverpools Fangemeinde besonders schwer zu verdauen sein.

Aus im FA Cup - Liverpool abgeschlagen im Titelrennen

"Wir haben das Spiel nicht nach Hause gebracht ", sagte Klopp in der Pressekonferenz, nachdem sein Team kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den 2:2-Ausgleich kassierte und auch in der Verlängerung eine Führung aus der Hand gab. Mit Nachspielzeit seien es " am Ende 130 Minuten " gewesen, sagte Klopp und sprach auch von den hohen Belastungen für die Spieler. Zur Verlängerung hätte er gerne eine sechste Auswechslung vorgenommen, aber die FA erlaubt dies im Pokal nicht. Am Ende, räumte Klopp ein, sei das Team " nicht auf dem Top-Level " gewesen.

Die wichtigsten Spieler verabschiedeten sich nun erstmal in Richtung Nationalmannschaft. Was die zusätzlichen internationalen Einsätze für den Rest der Saison und den Kampf um die zwei verbleibenden Titel, in der Europa League und in der Meisterschaft, bedeutet, darüber mochte Klopp keine Prognose abgeben. " Ich kann nur hoffen, dass sie nicht zweimal über die volle Distanz von 90 Minuten gehen müssen. Auch die Nationalteams wollen sie schließlich im Sommer bei den Turnieren in bester Verfassung haben. Aber darüber habe ich keine Kontrolle ", sagte ein abgekämpft wirkender Klopp, dem man abnahm, dass er eine baldige Pause vom Profigeschäft herbeisehnt.

United jubelt und beschört "Wendepunkt"

Bei Liverpools Gegner war die Stimmungslage deutlich besser, die Reporter von der BBC vernahmen nach Amad Diallos 4:3-Siegtreffer sogar einen derart lautstarken Jubel, wie es ihn im Old Trafford seit Jahren nicht mehr gegeben habe. United-Coach Erik ten Hag zeigte sich im BBC-Interview " extrem stolz " nach dem Pokal-Spektakel, der emotionale Sieg gegen Liverpool könne ein " Wendepunkt für den Rest der Saison " sein.

United-Coach ten Hag - doch nicht gescheitert?

Eine überraschende Wendung, womöglich auch für ten Hag, denn der Niederländer galt im Old Trafford eigentlich schon als gescheitert: Als der nächste Coach in der Ära nach Alex Ferguson, der es nicht schafft, den Rekordmeister trotz Rekord-Investitionen zumindest wieder in die Nähe der Meisterschaft zu bringen. " Wir hatten so viele Rückschläge, aber sind immer wieder zurückgekommen. Es steckt sehr viel Moral in der Mannschaft ", sagte ten Hag und gab das Ziel aus, auch in der Liga im Kampf um den Champions-League-Platz vier anzugreifen.

Mögliches Derby im Pokal-Finale gegen City

Im Pokal-Halbfinale hat United mit dem Sensations-Zweitligisten aus Coventry die zumindest auf dem Papier leichteste Aufgabe. Im Finale könnte es dann zum Duell mit Manchester City kommen - ein weiteres Spiel für große Emotionen.