Eine "Sport inside"-Dokumentation Flucht und Fußball - Die Geschichte der Brüder Bilali

Fußball als Tor in ein neues Leben: Wie zwei elternlose Brüder in Deutschland Fuß fassten und der Sport ihnen dabei half - angefangen mit einer Flüchtlingsmannschaft.

Abertausende von Gesichtern und dennoch jedes eine Geschichte für sich. Die Langzeitdokumentation von "Sport inside" erzählt die der Brüder Elidon (18) und Erion Bilali (15) aus Tirana, der albanischen Hauptstadt. Alle Folge der vorangegangenen Serie finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Nach dem spurlosen Verschwinden ihres Vaters und dem plötzlichen Tod ihrer Mutter sind Elidon und Erion elternlos zurückgeblieben. Es gibt keine Restfamilie, die in der Lage wäre, sich um sie zu kümmern.

Daher beschließen sie, ihr Glück einfach mal in Deutschland zu versuchen - denn dort kann man mit Fußball Geld verdienen und sich ein Leben aufbauen. Wenn man gut ist. Und Fußball spielen können sie, das haben sie gelernt, von klein auf in großen Klubs. Und so landen auch die Brüder Bilali 2015 auf der Balkanroute; das einzige deutsche Wort, das sie zu diesem Zeitpunkt kennen, ist: "Asyl".

Ankunft, Schule, Ausbildung - und Fußball

2023, acht Jahre danach, sind sie tatsächlich Deutsche. Erstaunlich, denn albanische Asylsuchende gelten als "Wirtschaftsflüchtlinge" und werden zumeist direkt wieder zurückgeschickt. Elidon und Erion Bilali aber gehören zu den nur 0,3 Prozent, die eine Duldung in Deutschland zugebilligt bekommen - weil sie Waisenkinder sind und der Jüngere nicht ohne den Älteren bleiben darf.

Die Doku erzählt die Geschichte von 2015 chronologisch bis in die Gegenwart: von der Ankunft in Deutschland, über ihr neues Leben in der Schule und in der Ausbildung, auf Fußballplätzen und in ihrem jeweiligen Zuhause, inklusive Hochzeit. Dies alles läuft ab, während in Deutschland permanent aufgeladene Debatten über Migration, Facharbeitermangel, Integration, Überfremdung und Grenzsicherung geführt werden.

Fußball als Tor zu einem neuen Leben

Wir sehen, wie die Bilalis in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Rees am Niederrhein vom Trainer einer Flüchtlingsmannschaft entdeckt werden, der sie gleich zum Probetraining bei einem Bundesligaklub vorstellt. Wie diese großen Träume scheitern und sie in der Flüchtlingsunterkunft in Rheine auf die Abschiebung warten, bis der dortige Hausmeister feststellt, dass Elidon genau der Spielmacher sein könnte, den er für seine Kreisligamannschaft sucht.

Und tatsächlich erweist sich schließlich der Fußball für die Brüder als das Tor zu einem neuen Leben, wenn auch ganz anders als geplant. Es ist nicht die große Karriere, die sie hinlegen – Oberliga und Kreisliga sind heute der Wirkungskreis. Aber wir sehen, wie dennoch dadurch für sie eins zum anderen kommt: die Lehrstelle beim Klubsponsor, daraus folgend ein Beruf, die befristete, dann unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, eine neue Heimat, neue Freunde. Ein neues Leben.

Ein Film von Tom Theunissen. Redaktion: Uli Loke

