Nach Fanprotesten Deal geplatzt - kein Investor in der DFL

Die DFL hat den geplanten Einstieg eines Investors abgesagt. "Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich", teilte die DFL im Namen von Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke mit.

Der deutsche Profifußball stehe inmitten einer Zerreißprobe. " Die Tragfähigkeit eines erfolgreichen Vertragsabschlusses im Sinne der Finanzierung der 36 Clubs kann in Anbetracht der Umstände im Ligaverband mit seinen 36 Mitgliedsclubs nicht mehr sichergestellt werden ", so Watzke. Das Präsidium sei deshalb einstimmig zu der Überzeugung gelangt, " von seinem Abschlussermessen in der Form Gebrauch zu machen, den Prozess nicht fortzusetzen und nicht zum Abschluss zu bringen ". Auch etwaige weitere Abstimmungen würden nach Ansicht des Präsidiums " keine Lösung des Problems bringen ". Der potenzielle Investor CVC erklärte auf Anfrage der Sportschau, dass man sich nicht zum geplatzten Deal äußern werde.

Hans-Joachim Watzke

Stimmverhalten von Martin Kind sorgte für Kontroverse

In den vergangenen Wochen hatte es viele Protestaktionen von aktiven Fanszenen in den Stadien gegeben, die teils zu langen Spielunterbrechungen führten. Immer mehr Klubs forderten zudem, dass es eine weitere Abstimmung über den möglichen Einstieg eines Investors geben soll. Maßgeblich für die Proteste war auch das Zustandekommen des Votums im Dezember.

Es bleibt der Verdacht, dass sich die Mehrheit bei der Abstimmung auch auf ein Ja von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind stützte, obwohl der Mutterverein ein Nein gefordert hatte. Dadurch steht ein Verstoß gegen die 50+1-Regel im Raum, Fans und auch viele Klubs befürchteten eine Aushöhlung der Regel. Das DFL-Präsidium räumte ein, dass nicht verkannt werden dürfe, " dass es diesem Votum aufgrund der Vorgänge um Hannover 96 an breiter Akzeptanz fehlt ". Obwohl der Investorendeal nun am Ende ist, wirft der gesamte Vorgang weiter Fragen bezüglich der 50+1-Regel auf - es droht eine weitere Zerreißprobe.

Präsidium DFL e.V. Person Klub Position Hans-Joachim Watzke Borussia Dortmund Sprecher Oliver Leki SC Freiburg 1. Stellvertreter Steffen Schneekloth Holstein Kiel 2. Stellvertreter Jan-Christian Dreesen Bayern München Mitglied Oke Göttlich FC St. Pauli Mitglied Axel Hellmann Eintracht Frankfurt Mitglied Holger Schwiewagner SpVgg Gr. Fürth Mitglied Marc Lenz DFL Mitglied Steffen Merkel DFL Mitglied

Bundeskartellamt will 50+1 nach Causa Hannover weiter prüfen

Auf einem Banner in der Bremer Ostkurve steht "Nein zu Investoren in der DFL!".

Denn das Bundeskartellamt sollte auf Initiative der DFL eine Prüfung der 50+1-Regel vornehmen. Die Beendigung des Verfahrens galt zuletzt als Formsache, nachdem im vergangenen Jahr ein Kompromiss gefunden worden war. Dieser sah vor, dass die DFL Auflagen für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg ausspricht, bei denen 50+1 nicht gilt. Zudem sollte es keine neuen Ausnahmen von der Regel mehr geben. Doch nun kündigte das Amt in einem Schreiben an die Verfahrensbeteiligten an, "sich mit den jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Anwendung der 50+1-Regel durch die DFL vertraut zu machen und dann über das weitere Vorgehen zu beraten" . Das Schreiben liegt der Sportschau vor.