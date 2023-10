Ohne Zeugnisverweigerungsrecht Fanprojekten droht Vertrauensverlust Stand: 26.10.2023 11:31 Uhr

In Karlsruhe ist das Fanprojekt wegen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unter Druck. Der Fall hat Signalwirkung für die mehr als 70 Fanprojekte, weil Sozialarbeiter hierzulande kein Zeugnisverweigerungsrecht besitzen.

"Wir wussten von Anfang an, welche schwerwiegenden Folgen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft für unsere Beziehungsarbeit mit den Fans haben kann" , sagt Sophia Gerschel vom Fanprojekt Karlsruhe konsterniert.

Alles beginnt im November letzten Jahres, als eine Ultra-Gruppierung mit viel Pyrotechnik ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Durch die starke Rauchentwicklung verletzen sich laut Polizei mehr als zehn Personen, auch deshalb werden Ermittlungen aufgenommen.

Das Fanprojekt Karlsruhe versucht in einem Gespräch zwischen Ultras und betroffenen Anhängern zu vermitteln. Als die Staatsanwaltschaft davon erfährt, lädt sie die Sozialarbeiterin und zwei weitere Sozialarbeiter als Zeugen vor.

Ein Problem für die Arbeit des Fanprojektes, sagt Sophia Gerschel, die zugleich Sprecherin der Bundesarbeitgemeinschaft der Fanprojekte ist: "Soziale Arbeit oder Fanarbeit brauchen Schutz für ihre vertrauliche Beziehungsarbeit mit der Zielgruppe. Dieser Schutz ist sofort aufgehoben, wenn es zu solchen Zeugen-Vorladungen wie in unserem Fall kommt."

Gesetzliche Regelung sieht kein Zeugnisverweigerungsrecht vor

Was zum Beispiel für Ärzte oder Pfarrer selbstverständlich ist, gibt es in der sozialen Arbeit nicht. Hier ist kein so genanntes Zeugnisverweigerungsrecht vorgesehen. Deshalb sieht sich die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in der Pflicht bei ihren Ermittlungen auch die Mitarbeitenden beim Fanprojekt als Zeugen zu befragen.

Die Behörde erklärt auf Anfrage der Sportschau, dass keine Fragen zu konkreten Inhalten von irgendwelchen in der Vergangenheit geführten "sozialpädagogischen Gesprächen" gestellt worden seien. Entgegen anderslautenden Behauptungen aus diversen Kreisen sei es bei den Befragungen auch in keiner Weise darum gegangen, Erkenntnisse über die internen Strukturen und Verflechtungen der organisierten Fanszene zu erhalten.

"Zutreffend ist vielmehr, dass sich die gestellten Fragen im Wesentlichen auf Beobachtungen zu möglichen Tatvorbereitungshandlungen im Vorfeld der Fußballbegegnung beschränkt haben." Denn aus den bisherigen Ermittlungen hätten sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, dass die Räumlichkeiten des Fanprojekts zur Vorbereitung der Tat genutzt und die später verwendeten pyrotechnischen Gegenstände dort gelagert worden seien.

Die Mitarbeitenden des Fanprojektes verweigerten jedoch die Aussage, weshalb die Staatsanwaltschaft mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung gegen sie eingeleitet hat.

Debatte um Zeugnisverweigerungsrecht

Für Sophia Gerschel und andere in Fanprojekten tätigen Mitarbeitende braucht es eine Vertrauensbasis um Zugang zu den meist jugendlichen Fußballfans zu finden. Wird dieses Vertrauen in Frage gestellt, zum Beispiel wegen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, werde die Wirkung von Sozialarbeit massiv eingeschränkt. "Diese Gefährdung durch die Intervention von außen hat mich wütend und sprachlos gemacht. Es ist nervenaufreibend und belastend nicht zu wissen, wie viel Schaden unsere jahrelange Arbeit am Ende nehmen wird."

Der Fall betreffe die gesamte Fanarbeit in Deutschland, macht auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte deutlich. Polizeiliche Maßnahmen wie in Karlsruhe würden die Arbeit aller Sozialarbeit im Fußball "behindern" . Aus diesem Grund unterstützen die Fanprojekte auch das Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit. Dieses Bündnis setzt sich dafür ein, ein solches Recht für alle Bereiche der Sozialen Arbeit zu schaffen, denen ein besonderes Vertrauensverhältnis zugrunde liegt.

Fanprojekte unter Druck

Über 70 Fanprojekte gibt es mittlerweile in Deutschland. Alle werden von den Bundesländern und den jeweiligen Kommunen zu je einem Drittel finanziert, das verbleibende Drittel schießen die Deutsche Fußball-Liga (DFL) oder der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zu. Laut Sportschau-Informationen ist der Karlsruher Fall schon in der Kommission Fans und Fankulturen des DFB diskutiert worden. Die DFL reagiert auf Anfrage nicht.

Klare Stellung bezieht dagegen das Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht – mit einem Appell an die Politik: "Wir fordern die Politik auf, das besondere Vertrauensverhältnis als notwendiges und schützenswertes Gut der Sozialen Arbeit endlich anzuerkennen!" Deshalb fordere man ein Zeugnisverweigerungsrecht auch für soziale Arbeit.