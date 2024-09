Pyrotechnik im Stadion Muss der DFB die Verbote aufbrechen? Stand: 04.09.2024 14:40 Uhr

Mehr als sieben Millionen Euro hat der DFB zuletzt an Strafzahlungen hauptsächlich wegen Bengalos & Co verhängt. Doch in den Kurven brennt es weiter, weil Pyro für die Anhänger dazu gehört. Eine Beilegung des Konflikts ist nicht in Sicht, während der norwegische Fußball jetzt neue Wege geht.

"Ich denke, die Behörden müssen akzeptieren, dass Pyro ein Teil der Fußballkultur ist, und es nicht verschwinden wird" , sagt Anders Kjellevold im Gespräch mit der Sportschau. "Sie werden es nicht schaffen, dass durch ein Verbot zu entfernen. Das ist unmöglich. Deshalb muss man überlegen, was man tun kann, um die Sicherheit zu verbessern!"

Pyro erlaubt - unter strengen Auflagen

Kjellevold und die norwegische Fanvereinigung "Norsk Supporterallianse" setzen sich seit Jahren für eine Legalisierung von Pyrotechnik in den Stadien ein. Nun haben sie einen ersten Erfolg erzielt: Zusammen mit dem norwegischen Fußballverband hat man dem Justiz- und Kulturministerium ein Konzept präsentiert. "Und zum Glück haben wir eine positive Resonanz von den Politikern bekommen. Und das ist nun die Grundlage dafür, warum wir dieses Pilotprojekt haben, um zu sehen, wie es funktioniert" , sagt Anders Kjellevold.

Bis Ende der kommenden Saison ist in Norwegen nun das Abbrennen von Pyro in den Stadien der ersten und zweiten Liga erlaubt - unter strengen Auflagen. Die Fans müssen über 18 Jahre alt sein, eine Schulung vorab durchlaufen, und nüchtern beim Abbrennen sein. Dazu geht dies nur in markierten Stadionbereichen mit einem Abstand von einem Meter zwischen den Anhängern. Ziel der Maßnahme ist, unerlaubte Nutzung von Pyrotechnik einzudämmen. Am Ende der Saison 2025 soll sich dann über die Erfahrungen ausgetauscht werden.

DFB kassierte "Chemnitzer Weg" ein

Das norwegische Pilotprojekt hält Thomas Haeder vom Regionalligisten Chemnitzer FC für eine mehr als gute Idee. Beim CFC hat man vor ein paar Jahren schon einmal ein ähnliches Projekt auf den Weg gebracht, das laut Haerder auch richtig gut funktioniert habe.

Auch in Chemnitz durfte damals Pyro kontrolliert abgebrannt werden. Behörden und Entscheidungsträger seien im Vorfeld involviert gewesen. Aber dann habe der DFB den "Chemnitzer Weg" irgendwann einkassiert. "Weil es grundsätzlich laut DFB Statuten verboten ist, Pyrotechnik im Stadion zu zünden und damit eine Legalisierung nicht möglich ist" , wie Haeder sagt.

Beim DFB glaubt man nicht, dass eine eingeschränkte Erlaubnis für Pyro im Stadion das Problem tatsächlich lösen kann. " Für den DFB haben die zurückliegenden Erfahrungen mit behördlich genehmigten Abbrand von Pyrotechnik im Fußballkontext gezeigt, dass einen hohen Abstimmungsbedarf zwischen Veranstalter, involvierten Behörden und Fans bedarf" , schreibt der Verband auf Anfrage der Sportschau. Dieser Aufwand sei auch deshalb nötig, "um zu verhindern, dass Personengruppen, die demonstrativ jeglichen kontrollierten Abbrand von Pyrotechnik ablehnen, entsprechende Aktionen konterkarieren" .

Pyro-Strafen auf Rekordniveau

Stattdessen setzt der DFB weiter auf Abschreckung durch Geldstrafen für die Klubs, deren Fans Pyro im Fanblock zünden: Seit der Saison 2018/2019 haben sich die verhängten Strafgelder mehr als verdoppelt. In der Spielzeit 2022/2023 wurden von der DFB-Sportgerichtsbarkeit in fast 300 Verfahren Geldstrafen in Höhe von 7.369.400 Euro ausgesprochen. In der letzten vollständigen Saison vor Corona 2018/19 waren es noch 3.241.775,- Euro. Der Hauptteil der Strafen betraf dabei das Abrennen von Pyrotechnik.

Wirksamkeit von DFB-Strafen?

Für die Soziologin Stephanie Moldenhauer, die zu Konflikten im Fußball forscht, bleibt die Frage, wie wirksam diese Strafen sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass aktuell keine Abnahme von Bengalos in den deutschen Stadionkurven auszumachen sei. "Wenn das Ziel ist, dass nicht mehr gezündet wird, dann wirken die Strafen überhaupt nicht" , gibt sie im Gespräch mit der Sportschau zu bedenken.

Gehe es dem DFB jedoch darum, Handlungsmacht zu demonstrieren, seien die Strafen dagegen schon wirksam. "Diese Inszenierung findet ja statt. Es wird demonstriert, wir haben die Sache im Griff" , sagt Moldenhauer. Eine Regel sei aufgestellt worden, und wenn sie gebrochen werde, werde das entsprechend sanktioniert.

Neue Lösungen nicht in Sicht

Thomas Haeder vom Chemitzer FC ist ebenfalls der Meinung, dass Strafen nicht weiterhelfen. Selbst wenn das Geld anschließend in präventive Maßnahmen gesteckt würde, um den Einsatz von Pyro zu verhindern. "Weil die Verbotspolitik natürlich auch mit der hohen Bestrafung der Vereine eher Frust bei den Fans weckt ", sagt Haeder. " Wir sollten da dringendst ein schnelles Umdenken herbeiführen!"

Der norwegische Ansatz sei für ihn einen Versuch wert, weil alles andere bisher nichts gebracht habe. Zudem seien die Strafzahlungen mittlerweile für manche Clubs mittlerweile existenzgefährdend. Allein die Regionalliga Nordost habe dafür letzte Saison insgesamt rund 390.000 Euro zahlen müssen.