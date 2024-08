Durch die EURO 2024 Massiver Anstieg der Datei "Gewalttäter Sport" Stand: 23.08.2024 12:10 Uhr

Die Polizei hat knapp 700 ausländische Fußballfans während der EM in der Datei "Gewalttäter Sport" gespeichert. Das hat eine Kleine Anfrage Der Linken an die Bundesregierung ergeben. Schon im Vorfeld der EURO 2024 hatte es an dieser Praxis Kritik gegeben.

Mit rund 5.650 Einträgen vor der Heim-Europameisterschaft ist die umstrittene Datei "Gewalttäter Sport" (DGS) auf einem ihrer niedrigsten Stände überhaupt gewesen. Jetzt ist die Datensammlung erheblich angestiegen, weil darin fast 700 Fans aus dem Ausland im Zuge der Europameisterschaft in Deutschland gespeichert worden sind.

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 20/12576) Der Linken listet die Bundesregierung nach Nationen gegliedert die Neuspeicherungen auf. Wörtlich heißt es darin: "Im Zusammenhang mit der UEFA EURO 2024 wurden der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze als National Football Information Point insgesamt 693 Datensätze aus

• Kroatien (565)

• Belgien (25)

• Albanien (3)

• Österreich (54) und dem

• Vereinigten Königreich Großbritannien (46)

übermittelt und temporär in der DGS gespeichert."

Kritik am Vorgehen der Sicherheitsbehörden

Die Sportschau hatte im Vorfeld der EURO24 exklusiv berichtet, dass diese Datenspeicherungen von Anhängern anderer Nationen von den Sicherheitsbehörden geplant seien. Schon damals kritisiert der sportpolitische Sprecher Der Linken, André Hahn, dieses Vorgehen als "äußerst befremdlich und inakzeptabel".

Im Gespräch mit der Sportschau erneuert Hahn nun nach Veröffentlichung der Zahlen durch die Bundesregierung seine Kritik an dieser Datenspeicherung: "Da nur aus fünf Staaten Personendaten in die Datei Gewalttäter Sport eingespeist wurden, davon ca. 80 Prozent aus Kroatien, denke ich nicht, dass diese Maßnahme die von den deutschen Behörden erwartete Wirkung gezeigt hat."

Denn auch die Behörden anderer Nationen hatten etwaige Gewalttäter schon in ihren Ländern mit Sanktionen im Vorfeld der EURO24 belegt. So mussten allein in England mehr als 1.500 Fans ihren Pass für die Zeit der EM abgeben. Sie konnten damit erst gar nicht in die EU bzw. nach Deutschland einreisen und fielen deshalb für eine Speicherung in der DGS von vornherein weg.

Die deutschen Sicherheitsbehörden wollten mit der temporären Speicherung ausländischer Anhänger in der DGS laut eigener Aussage Ausschreitungen bei der EM verhindern.

Speicherung langfristig?

Darüber hinaus stellt die Bundesregierung in der Kleinen Anfrage klar, dass die Löschung dieser Daten drei Monate nach Ende der Veranstaltung, d. h. am 14. Oktober 2024, erfolge. Allerdings mit der Einschränkung, sofern keine weitergehenden (neuen) Erkenntnisse eine fortdauernde Speicherung rechtfertigen würden.

Diese Einschränkung lässt André Hahn (Die Linke) befürchten, dass die Erkenntnis in den Behörden wachse, dass diese Daten nicht gelöscht werden sollten, sondern eine gute Grundlage für künftige grenzüberschreitende Sicherheitsmaßnahmen wären. Er geht zudem davon aus, dass die rund 700 Anhänger über die Speicherung nicht informiert worden seien. Das ist auch hierzulande im Umgang mit der Datei übliche Praxis, und stößt seit Jahren auf Kritik. Gerade aus den organisierten Fanszenen.

Die Ampel-Regierung hatte sich zudem in ihrer Koalitionsvereinbarung vorgenommen, die Datei "Gewalttäter Sport" mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit, Löschfristen, Transparenz und Datenschutz zu reformieren. Diese Reform ist zwar bislang ausgeblieben, führte in der Praxis aber dazu, dass die zuständigen Behörden die Kriterien für die Speicherung änderten. Deshalb sind die DGS-Einträge vor der EURO 2024 auch so niedrig gewesen.