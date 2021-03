Irgendwann wurde es Thomas Bach zu viel. All die Komplimente, all die Huldigungen, die den IOC-Präsidenten aus der ganzen Welt erreichten, trieben ihm noch vor seiner Wiederwahl die Tränen in die Augen. Bach bat "um einen kurzen Moment" , schluckte schwer und fand die Fassung wieder. Mit so viel Liebe hatte er offenbar gar nicht gerechnet.

Die Bestätigung für weitere vier Jahre an der Spitze des Weltsports war in Ermangelung eines Gegenkandidaten ja Formsache gewesen - die Loblieder bewegten den abgebrühten Sportfunktionär dagegen offensichtlich sehr.

Nur eine Nein-Stimme - "wirklich überwältigend"

"Für mich ist es wirklich überwältigend, vor allem, wenn ich daran denke, wie zahlreich die Reformen und wie schwer die Entscheidungen waren" , sagte Bach und regte an, das olympische Motto zu erweitern: Es soll nun in Anbetracht der Corona-Pandemie "Höher, schneller, stärker - gemeinsam" heißen.

Von den Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) stimmten 93 für eine zweite Amtszeit des Tauberbischofsheimers, bei einer Nein-Stimme und vier Enthaltungen.

Schon die Wortbeiträge hatten verdeutlicht, wie sehr die Delegierten der 137. IOC-Session Bach verehren, manche Hymne erinnerte gar an einen Personenkult. Bach (67) verfolgte die Lobpreisungen aus der Kommandozentrale in Lausanne, vor ihm eine Wand mit Bildschirmen, auf denen die IOC-Mitglieder zugeschaltet waren.