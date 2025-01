Handball-WM 2025 Späth zündet Deutschland an - DHB marschiert zum Gruppensieg Stand: 19.01.2025 19:30 Uhr

Mit einem starken David Späth im Tor und einer entfesselten zweiten Halbzeit gewinnen die deutschen Handballer ihr letztes Vorrundenspiel der Handball-WM ungefährdet mit 29:22 (11:11) gegen Tschechien. In der Hauptrunde wartet nun am Dienstag Top-Favorit und Gastgeber Dänemark.

Von Julie Bärthel

Die letzten beiden WM-Auftritte hatten Handball-Deutschland nicht unbedingt verzückt, auch Torwart Andi Wolff fand nach dem Spiel gegen die Schweiz klare Worte und forderte eine Leistungssteigerung. Umso wichtiger für die deutsche Nationalmannschaft sich gegen Tschechien ein gutes Gefühl für die Hauptrunde zu sichern. Dafür nahm der Bundestrainer Alfred Gislason personell ein paar Änderungen vor. Im Innenblock begannen mit Justus Fischer und Lukas Stutzke ein Hannoveraner-Duo, anstatt des eingespielten Päärchens Golla/Köster.

Mittelmann Juri Knorr kam wie gewohnt von der Bank und spielte den Abwehr-Angriff-Wechsel mit Stutzke. Der Mann von den Rhein-Neckar Löwen war es auch der den ersten deutschen Treffer zum 1:0 (1.) erzielte. Im Vorfeld des Spiels wurde vermehrt über das Torwartduell der Kieler Teamkollegen gesprochen: Andi Wolff gegen Tomáš Mrkva. Und die tschechiche Nummer Eins zeichnete sich zu Beginn der Partie gleich zweimal vom Siebenmeterstrich aus - erst gegen Zerbe (4.), dann gegen Grgić (5.).

Deutschland tut sich zu Beginn schwer im Abschluss

Lukas "Speedy" Mertens war es dann, der die fünfmüntige Torflaute der Deutschen beendete und nach knapp acht Minuten zum 2:2 ausgleichen konnte. In der Folge konnte, der bislang im Turnier so starke Wolff, nicht an seine Leistungen anknöpfen und Mrkva konnte im Torwart-Duell den ersten Teilerfolg verbuchen. Folgerichtig kam David Späth in die Partie (13.) und unterstrich einmal mehr seine Qualitäten als Einwechselspieler. Eine Minute im Spiel parierte er frei gegen Tomáš Babák und Lukas Zerbe traf in Überzahl zum 6:6 (15.) ins leere Tor.

Dann war das "Experiment" im deutschen Innenblock beendet und Gislason schickte Kapitän Johannes Golla erstmals auf die Platte. An der Seite von Julian Köster (VfL Gummserbach) sollte der Mann von der SG Flensburg-Handewitt die Defensive stabilisieren und die starken Rückraumschützen in Schach halten.

Stimmungstechnisch gaben die deutschen Fans in der Jyske Bank Boxen in Herning alles und waren erneut hörbar in Überzahl. Das blieb auch Sportschau-Experte Jogi Bitter nicht verborgen, der forderte: "Wird Zeit, dass wir das akkustische Übergewicht auch auf die Platte bringen!". Das dachte sich wohl auch Knorr, der mit einem schnellen Doppelschlag (19.) den erneuten Ausgleich erzielte (8:8).

Knorr glänzt als Toschütze und als Anspieler

Generell hielt der 24-Jährige das DHB-Team fast im Alleingang im Spiel, glänzte dabei als Torschütze, aber auch als Assistgeber. Erst fand er Mertens (22.), dann Golla (23.), doch beide scheiterten am starken Mrkva im gegnerischen Tor. Glück für das deutsche Team das sich auch der eigene Torwartwechsel auszahlte. David Späth parierte vier der neun Würfe auf sein Tor und stand zur Pause bei 44% gehaltener Bälle.

Die zweite Hälfte begann Mrkva genau wie die Erste - mit einer Siebenmeterparade gegen den bis dahin starken Knorr (31.) Es war der insgesamt dritte vergebene Siebenmeter der Deutschen in diesem Spiel. Vorne brachte der bis dato fehlerfreie Renārs Uščins (5 von 5) seine Farben unter großen Jubel in der Halle erneut mit 12:11 in Führung (33.).

DHB-Team kommt mit Power aus der Pause

"Da dreht sich grad was. Die Emotionen kommen!" beschrieb Jogi Bitte das Momentun in der Halle. Die deutsche Abwehr spielte deutlich aggressiver und brachte die Tschechen bei nahezu jedem Angriff in Zeitspielnot. Sinnbildlich dafür: Erst feierte Köster seinen dritten Block, dann netzte der Gummersbacher vorne zur ersten Drei-Tore-Führung ein (16:13). Selbst ein Schlag ins Gesicht von Tschechiens Jakub Šterba hielt den Rückraum-Linken dabei nicht auf. Šterba bekam für die Aktion, nach Kontrolle des Videobeweis, die rote Karte und Deutschland spielte zwei Minuten in Überzahl.

In dieser Phase war es David Späth, der die Halle in der 40. Minute erstmals zum Kochen brachte. Der U21-Weltmeister traf nach seiner Parade zur 19:14-Führung über das ganze Feld hinweg ins leere Tor. Damit schien die Gegenwehr, der ebenfalls qualifizierten Tschechen, erstmals zu brökeln. Das DHB-Team nahm im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte keinesfalls den Fuß vom sprichwörtlichen Gas, sondern schaltete noch einen Gang hoch.

"Motivator" Späth wird zum Matchwinner

Linkshänder Renārs Uščins traf nach Belieben (8 Tore) und auch der Eisenacher Marko Grgić konnte sich mit starken Einzelaktionen wertvolle WM-Minuten sichern. Damit nehmen die Handballer die Maximalausbeute von vier Punkten mit in die Hauptrunde und spielen am kommenden Dienstag gegen Top-Favorit und Titelverteidiger Dänemark.