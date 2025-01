Bitteres WM-Aus des Kroatien-Stars Ex-Mitspieler Bitter wünscht sich Duvnjak-Comeback Stand: 19.01.2025 09:31 Uhr

Die Nationalmannschafts-Karriere von Kroatiens Handball-Star Domagoj Duvnjak geht wohl tragisch zu Ende. Wegen einer Wadenverletzung kann er bei der Heim-WM nicht mehr eingreifen, es sollte sein letztes großes Turnier sein. Ex-Mitspieler Johannes Bitter huldigt "Dule" und hofft auf ein Comeback.

"Das tut mir unglaublich leid", sagte Bitter im Sportschau-WM-Podcast "Handball auf die 1". "Da wünsche ich mir, dass er den Rücktritt vom Rücktritt verkündet und sagt: Ein Turnier mache ich noch. Das hätte er verdient."

Der 36-jährige Duvnjak, von 2009 bis 2014 Bitters Teamkollege beim HSV Hamburg, verletzte sich am Freitag gegen Argentinien an der Wade und kann bei der WM, die bis zum Finale in Kroatien ausgetragen wird, nicht mehr eingreifen. "Es ist ultra bitter, weil er ein phänomenaler Typ ist, ein Leader ist, und er sich so viel vorgenommen hatte für die Heim-WM", sagte Bitter.

Der letzte Traum blieb Duvnjak verwehrt

Der Welthandballer von 2013 ist kroatischer Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze, gewann insgesamt sieben Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen. Nur Gold blieb dem Kapitän vom THW Kiel mit seinem Land verwehrt.

Auch Dominik Klein, von 2014 bis 2016 Duvnjaks Mitspieler beim THW, sprach im Podcast sein Mitgefühl für den Kroaten aus. "Das macht uns sehr traurig, weil er sehr leidet", sagte der Sportschau-Experte. "Er hat sich immer für die Nationalmannschaft aufgeopfert, er hat immer das Team in den Vordergrund gestellt."

Der 36-Jährige erlebt ein bitteres Déjà-vu: Bereits bei der kroatischen Heim-EM 2018 hatte den Rückraumspieler eine Wadenverletzung vor eigenem Publikum vorzeitig gestoppt.

"'Dule' gehört in meine Traum-7"

"Wer wäre in deiner Traum-7 der Leader? Das ist bei mir 'Dule', definitiv", würdigte Bitter den Spielmacher. "Er ist der Spieler, der alles im Mix am besten konnte und immer noch kann."

Im Verein setzt Duvnjak die Karriere in jedem Fall fort, seinen Vertrag in Kiel hatte er erst im Dezember bis Sommer 2026 verlängert.