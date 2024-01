Serie A Turin bleibt Spitzenreiter Inter auf den Fersen Stand: 16.01.2024 23:13 Uhr

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin bleibt Spitzenreiter Inter Mailand in der Serie A auf den Fersen.

Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri gewann am Dienstag (16.01.24) gegen Sassuolo Calcio mit 3:0 (2:0) und steht mit 49 Punkten nach 20 Spielen weiter zwei Zähler hinter dem Rivalen.

Dusan Vlahovic mit einem Doppelpack (15./37.) und Federico Chiesa (89.) sorgten für den sechsten Sieg in Serie. Zum direkten Duell zwischen Juventus und Inter kommt es am 4. Februar im Mailänder San Siro.

Milan bezwingt die Roma, die sich von Trainer Mourinho trennt

Bereits am Sonntag hatte Bayern Münchens Champions-League-Achtelfinalgegner Lazio Rom US Lecce 1:0 (0:0) geschlagen und war damit am FC Bologna (1:2 bei Cagliari Calcio) vorbeigezogen. Lazios Rückstand zum Rivalen AC Florenz auf dem vierten und letzten Champions-League-Platz beträgt nach dem 2:2 (0:1)-Remis der Fiorentina gegen Udinese Calcio nur noch einen Punkt.

Harter Kampf um Platz vier

Aber auch Atalanta Bergamo hat das große internationale Geschäft nach dem 5:0 (3:0) Frosinone Calcio nicht aus den Augen verloren und rangiert dank eines besseren Torverhältnisses knapp vor Lazio.

An der Spitze bleibt Ex-Meister AC Mailand dran am Spitzenduo mit Tabellenführer Inter Mailand (am Samstag 5:1 beim AC Monza) und Verfolger Juventus Turin. Milan siegte gegen AS Rom 3:1 (1:0). Am Dienstag trennte sich die Roma vom protugiesischen Coach Jose Mourinho. Sein Nachfolger wird Klubikone Daniele de Rossi.