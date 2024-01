Entlassung in der Serie A AS Rom trennt sich von José Mourinho Stand: 16.01.2024 10:21 Uhr

Die AS Rom hat sich mit sofortiger Wirkung von Coach José Mourinho getrennt. Das teilte der italienische Serie-A-Verein am Dienstagmorgen (16.01.2024) mit.

"Wir möchten José im Namen von uns allen bei AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken" , hieß es von den Roma-Eigentümern Dan und Ryan Friedkin in einer Mitteilung.

Nur Platz neun in der Liga

Im vergangenen Jahr hatte AS Rom es noch mit Mourinhos Defensivtaktik bis ins Finale der Europa League geschafft - auf dem Weg dorthin zogen die Italiener auch Bayer Leverkusen im Halbfinale mit Xabi Alonso den Zahn (0:1, 0:0). Doch in dieser Saison lief wenig zusammen.

Der Entschluss zur Trennung war nach einer anhaltenden Negativserie gefällt worden. Das Aussscheiden im Derby gegen Lazio im Viertelfinale der Coppa Italia sowie nur Platz neun in der Liga - zuletzt gab es am Sonntag ein 1:3 beim AC Mailand bereits ohne Mourinho auf der Bank - haben offenbar bei den Besitzern das Faß zum Überlaufen gebracht. Dazu kamen die ständigen Platzverweise und Strafen gegen den oft unbeherrschten Starcoach.

Man werde Mourinhos Zeit bei der AS Rom in guter Erinnerung behalten, hieß es in der Mitteilung des Vereins, der unter Mourinho in 2022 immerhin die Conference League gewann. Ein sofortiger Wechsel sei allerdings im besten Interesse des Vereins. Der 60 Jahre alte Portugiese war seit 2021 Trainer bei dem römischen Klub.

Als aussichtsreicher Kandidat auf die Mourinho-Nachfolge gilt Vereinsikone Daniele De Rossi, der als Spieler fast 20 Jahre für die Roma spielte und 2006 mit Italien Weltmeister wurde. Als Trainer stand der 40-Jährige zuletzt beim Zweitligisten SPAL Ferrara unter Vertrag.

Der Ruf hat trotz vieler Titel gelitten

Anfang Januar war bereits bekannt geworden, dass Sportdirektor Tiago Pinto zum Ende des Monats ausscheidet. Mourinho hatte sich einst als "the special one" beim FC Chelsea einen Namen gemacht. Doch zuletzt schien der Mann, der den FC Porto 2004 sensationell zum Triumph in der Champions League geführt hatte, nur mehr ein Auslaufmodell zu sein.

Sein Vertrag in Rom wäre im Sommer ausgelaufen, bei Tottenham Hotspur zuvor hatte Mourinho, der auch schon die Weltklubs Real Madrid, Manchester United oder Inter Mailand trainierte und stolze 26 Titel gewann, auch nur 17 Monate durchgehalten.