Serie A Inter Mailand - hauchdünn zum superwichtigen Sieg

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Inter Mailand hat mit einem hauchdünnen 2:1 (1:0)-Sieg über Hellas Verona seine Tabellenführung in der italienischen Serie A verteidigt.

Lautaro Martinez trifft, Verona verschießt Elfmeter

Bereit in der 13. Spielminute hatte Torjäger lautaro Martinez den Tabellenführer der Serie A nach einem Pass von Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan mit 1:0 in Führung gebracht. In der 74. Spielminute konnte Hellas Verona in Person von Thomas Henry mit dem 1:1 zurückschlagen.

Nach dem 2:1-Treffer durch Frattesi erhielt Verona in der neunten Minute der Nachspielzeit erneut die Chance auf den Ausgleich - obwohl die Gäste nach der Roten Karte für Darko Lazovic zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl waren. Henry verpasste aber seine Chance auf einen zweiten Treffer und setzte die Kugel an den linken Pfosten.