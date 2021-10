Manchester United rechtfertigt Mini-Flug nach Leicester

Nachdem englische Medien über die ungewöhnliche Reise berichtet hatten, rechtfertigte sich der Klub gegenüber der BBC . United argumentierte demnach, dass das Team normalerweise nicht zu Spielen fliegen würde. Aber äußere Umstände hätten zu einer Planänderung geführt. Berichten zufolge gab es eine plötzliche Streckensperrung auf der M6, die Teil der schnellsten Route nach Leicester ist. Normalerweise dauert die Fahrt mit dem Auto etwa 2:15 Stunden.

Flug fand bereits am Vortag statt

Zeitnot hatte Manchester allerdings nur bedingt. Anstoß in Leicester war am Samstag um 16 Uhr - und schon am Freitag veröffentlichten die "Manchester Evening News" Fotos von United-Spielern am Flughafen von Manchester. Demnach befand sich der Klub kaum in Gefahr, den Anstoß zu verpassen. Stattdessen ging es wohl eher darum, die Routine mit einer Hotelübernachtung vor Pflichtspielen nicht zu stören.

Inlandsflüge gelten als klimaschädlichste Art zu reisen, besonders im Vergleich mit einer Fahrt in einem gut besetzten Bus.

Klimaschutz im englischen Fußball

Dass Manchester trotzdem das Privatflugzeug wählte, statt einen Umweg im Mannschaftsbus in Kauf zu nehmen, schlägt auch wegen eines zunehmenden Klimabewusstseins im englischen Fußball große Wellen. United selbst ist zu Saisonbeginn eine Partnerschaft eingegangen mit einer Unternehmensgruppe aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.

"Wir wollen die Aufmerksamkeit dafür erhöhen, wie die Menschen zu einer reineren und nachhaltigeren Zukunft auf unserem Planeten beitragen können", teilte der Klub damals mit.

CO2-neutrale Spiele und Vereine

Tottenham Hotspur vermarktete am 19. September gemeinsam mit dem TV-Sender Sky und der britischen Regierung die Partie gegen den FC Chelsea als erstes CO2 -neutrales Profispiel der Welt. Ein reduzierter Stromverbrauch, Busse mit Biokraftstoffen und ein Verzicht auf Plastikflaschen waren Bestandteile des Projekts.