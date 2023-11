Keine Pflichtspiele bis zur EM Deutschland ohne EM-Quali 2024 - ein Problem für die WM-Quali 2026 Stand: 19.11.2023 13:42 Uhr

Deutschland ist als Gastgeber automatisch für die EURO 2024 qualifiziert. Eine komfortable Situation - die aber auch negative Folgen für die Qualifikation zur WM 2026 haben kann.

Vor rund einem Jahr stand Deutschland in der FIFA-Weltrangliste noch auf dem 11. Platz, mittlerweile ist das Team auf Platz 16 abgerutscht. Das hat mehrere Gründe:

Das Team spielte eine enttäuschende WM mit nur vier Punkten und dem damit verbundenen Aus in der Vorrunde.

In der Qualifikation zur EURO 2024 spielt Deutschland als automatisch qualifizierter Gastgeber nicht mit, doch Pflichtspiele in der Qualifikation bringen mehr Punkte in der Weltrangliste als Testspiele.

Deutschland kann derzeit nur Testspiele bestreiten und fuhr auch dort zuletzt schwache Ergebnisse ein - wie die Niederlagen gegen Türkei, Belgien, Polen, Kolumbien oder Japan.

Nationalmannschaftskapitän İlkay Gündoğan - der Weg zur WM 2026 könnte trickreich werden.

FIFA: Setzlisten müssen auf der Weltrangliste basieren

Die FIFA hat in ihren Regularien zur Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada aber wie üblich festgelegt, dass für jede Setzliste in den Qualifikationswettbewerben grundsätzlich die Weltrangliste der FIFA genutzt werden muss. Das bedeutet wiederum, dass Deutschland durch die immer schwächer werdende Position in der Weltrangliste in einen schlechteren Lostopf abrutschen könnte.

Derzeit ist Deutschland als 16. der Gesamtrangliste noch das zehntbeste Team unter den 55 UEFA-Mitgliedern. Gibt es bei der WM-Qualifikation fünf Lostöpfe mit je elf Teams, liegen nur die elf besten Europas in Topf 1. Geht die Talfahrt also weiter, ist für Deutschland ein Gegner aus der Kategorie von beispielsweise Frankreich, England oder Belgien möglich. Zuletzt zogen Schweiz und Kroatien an Deutschland vorbei, aktuell stehen Dänemark und Ukraine direkt hinter der DFB-Auswahl.

UEFA: Kleinere Gruppen in der Quali zur WM 2026

Und das Format der Qualifikation wird sich erheblich verändern. Da die FIFA die WM von 32 auf 48 Teams vergrößert, stehen der UEFA künftig 16 statt bisher 13 Plätze zu. Die UEFA beschloss im Januar, die Qualifikation nicht mehr wie bisher in zehn Gruppen mit fünf oder sechs Teams zu spielen. Stattdessen sollen die Teams in zwölf Gruppen mit vier oder fünf Teams eingeteilt werden.

Die Folge: Nur die zwölf Gruppensieger reisen sicher zur WM 2026. Die zwölf Gruppenzweiten müssen mit vier Teams aus der Nations League in vier Playoff-Turnieren um die letzten vier europäischen Plätze bei der WM spielen. Ein Weg, bei dem eine Niederlage ein sportliches Desaster auslösen kann - noch nie hat Deutschland eine WM-Qualifikation nicht überstanden. Leichter zu vermeiden sind die Playoffs über eine gute Platzierung in der Weltrangliste - und dafür braucht es gute Leistungen bei der EURO 2024.