Nations League Bei Sieg gegen Italien: Deutschland bekommt Finalturnier Stand: 12.03.2025 12:17 Uhr

Deutschland wird das Finalturnier der Nations League ausrichten - wenn das Team sein Viertelfinale gegen Italien gewinnt. Die Spiele würden in Stuttgart und München stattfinden.

Das UEFA-Exekutivkomitee hatte im Dezember bei seiner Sitzung in Lausanne in der Schweiz festgelegt, dass der Sieger der Begegnung zwischen Deutschland und Italien das Finalturnier der Nations League mit Halbfinale und Endspiel ausrichten wird. Das Viertelfinale findet im Format Hin- und Rückspiel statt. Italien empfängt Deutschland am 20. März 2025 in Mailand, das Rückspiel findet am 23. März in Dortmund statt.

Stuttgart und München mögliche Spielorte

Beim Finalturnier sind vier Spiele auszurichten: Die beiden Halbfinalspiele finden am 4. und 5. Juni 2025 statt, das Endspiel und das Spiel um Platz drei am 8. Juni.

Sollte Deutschland das Turnier ausrichten, würden die Spiele laut UEFA in Stuttgart und München stattfinden. Am 31. Mai trägt die UEFA in München ohnehin das Endspiel der Champions League aus. In Italien wären die beiden Turiner Stadien von Juventus und des FC Turin Austragungsorte.

Blick in das Stadion in München

In München gab es zunächst Unmut. Oberbürgermeister Dieter Reiter, der sich 2021 bei der EM mit der UEFA um eine Beleuchtung des Münchner Stadions in Regenbogenfarben stritt, wollte das - wie er es nannte - "Nations-League-Dingsda" nicht unterstützen. Später lenkte er ein. Zum Umdenken hätten demnach "konstruktive Gespräche" zwischen dem DFB, der UEFA und der Landeshauptstadt München geführt.



Deutschland im möglichen Halbfinale gegen Portugal oder Dänemark

Im Halbfinale treffen in jeweils einem Spiel die Sieger der Begegnungen 1 und 2 sowie 3 und 4 aufeinander. Neben dem Finale ist auch ein Spiel um Platz 3 vorgesehen.

Sollte Deutschland das Viertelfinale überstehen, wären also Portugal oder Dänemark die möglichen Gegner.

Die Begegnungen im Viertelfinale lauten:

Niederlande - Spanien (Viertelfinale 1)

Kroatien - Frankreich (Viertelfinale 2)

Dänemark - Portugal (Viertelfinale 3)

Italien - Deutschland (Viertelfinale 4)

Nagelsmann: "Würden uns freuen"

Deutschland hatte offensiv um das Heimturnier geworben. " Wir bemühen uns darum, aber es liegt dann am Ende natürlich nicht allein in unseren Händen, sondern darüber entscheiden andere ", sagte Julian Nagelsmann bei einer Pressekonferenz: " Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns qualifizieren und das Final Four bei uns austragen dürften ."

Alle A-Ligisten mussten sich grundsätzlich bewerben

Grundsätzlich sollten alle Teams der Liga A der Nations League ihre Unterlagen für eine Ausrichtung des Turniers abgeben. Alle Verbände, die in Liga A mitspielen, " welche die Stadionanforderungen erfüllen können, müssen einen Vorschlag zur Ausrichtung der Endphase der UEFA Nations League 2024/25 einreichen ", teilte die UEFA im Januar mit. Nur logisch also, dass Deutschland als Gastgeberland infrage kommt.

Was hat das mit der WM-Qualifikation zu tun?

Als Gruppensieger der Nations League war Deutschland automatisch in Topf 1 für die Auslosung für die Gruppen der Qualifikation für die WM 2026. Nach der Auslosung gibt es für Deutschland zwei mögliche Gruppen, je nach Ausgang der Viertelfinalspiele.

Gruppe A: Sieger Deutschland/Italien , Slowakei, Nordirland, Luxemburg

, Slowakei, Nordirland, Luxemburg Gruppe I: Verlierer Deutschland/Italien, Norwegen, Israel, Estland, Republik Moldau

Hintergrund: Wer in einer Vierergruppe spielt, hat weniger Spieltage in der Qualifikation und dementsprechend Zeit, am Finalturnier der Nations League teilzunehmen. Deshalb wurden einige Platzhalter gelost. Die Folge ist, dass selbst am ersten Spieltag der Qualifikation die Zusammenstellung der Gruppen noch nicht komplett klar sein wird.

Playoffs zwischen den Ligen ausgelost

Auch die Relegationsspiele zwischen den vier Ligen wurden ausgelost, es geht um Auf- und Abstieg:

Das sind die Playoffs der Ligen A und B:

Türkei - Ungarn

Ukraine - Belgien

Österreich - Serbien

Griechenland - Schottland

Das sind die Playoffs der Ligen B und C:

Kosovo - Island

Bulgarien - Irland

Armenien - Georgien

Slowakei - Slowenien

Das sind die Playoffs der Ligen C und D:

Gibraltar - Lettland

Malta - Luxemburg

Wie liefen die bisherigen Saisons der Nations League?

Bislang wurde die Nations League dreimal ausgetragen. Die bisherigen Sieger:

2022/23: Spanien (in den Niederlanden)

2020/21: Frankreich (in Italien)

2018/19: Portugal (in Portugal)

2018/19 wurde die Nations League noch in Dreiergruppen ausgetragen, Deutschland wurde in seiner Gruppe Letzter. Eine Modusänderung mit einem Wechsel von Dreiergruppen auf Vierergruppen bewahrte den DFB vor dem Abstieg in Liga B. 2020/21 belegte Deutschland trotz der 0:6-Pleite in Spanien noch Platz zwei und 2022/23 Platz drei. Für das Finalturnier qualifizierte sich der DFB noch nie.