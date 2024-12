Machbare Gruppen WM-Quali - Deutschland gegen Slowakei oder Norwegen Stand: 13.12.2024 12:59 Uhr

In der Qualifikation zur WM 2026 bleiben für Deutschland zwei mögliche Gruppen übrig. Der Ausgang der Spiele im Viertelfinale in der Nations League gegen Italien entscheidet, welche es wird.

Die beiden möglichen Gruppen sind die Gruppe A und die Gruppe I, wie die Auslosung in Zürich ergab. Sollte sich Deutschland im Viertelfinale der Nations League gegen Italien durchsetzen, spielt das Team in Gruppe A mit Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Bei einem Ausscheiden wäre es Gruppe I mit Norwegen, Israel, Estland und der Republik Moldau. In diesem Fall käme es zum ersten Pflichtspiel einer A-Nationalmannschaft der Männer des DFB gegen Israel.

Die Viertelfinalspiele der Nations League werden am 20. und 23. März 2025 ausgetragen. Auch für die anderen Viertelfinalbegegnungen der Nations League wurden Platzhalter für die Gewinner und die Verlierer verlost.

54 Länder aus dem UEFA-Bereich spielen mit, Russland ist suspendiert. Es gibt insgesamt sechs Gruppen mit je vier Teams und sechs Gruppen mit je fünf Teams:

Gruppe A: Sieger Deutschland/Italien , Slowakei, Nordirland, Luxemburg

, Slowakei, Nordirland, Luxemburg Gruppe B: Schweiz, Schweden, Slowenien, Kosovo

Schweiz, Schweden, Slowenien, Kosovo Gruppe C: Verlierer Portugal/Dänemark, Griechenland, Schottland, Belarus

Verlierer Portugal/Dänemark, Griechenland, Schottland, Belarus Gruppe D: Gewinner Frankreich/Kroatien, Ukraine, Island, Aserbaidschan

Gewinner Frankreich/Kroatien, Ukraine, Island, Aserbaidschan Gruppe E: Gewinner Spanien/Niederlande, Türkei, Georgien, Bulgarien

Gewinner Spanien/Niederlande, Türkei, Georgien, Bulgarien Gruppe F: Gewinner Portugal/Dänemark, Ungarn, Irland, Armenien

Gewinner Portugal/Dänemark, Ungarn, Irland, Armenien Gruppe G: Verlierer Spanien/Niederlande, Polen, Finnland, Litauen, Malta

Verlierer Spanien/Niederlande, Polen, Finnland, Litauen, Malta Gruppe H: Österreich, Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern, San Marino

Österreich, Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern, San Marino Gruppe I: Verlierer Deutschland/Italien , Norwegen, Israel, Estland, Republik Moldau

, Norwegen, Israel, Estland, Republik Moldau Gruppe J: Belgien, Wales, Nordmazedonien, Kasachstan, Liechtenstein

Belgien, Wales, Nordmazedonien, Kasachstan, Liechtenstein Gruppe K: England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra

England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra Gruppe L: Verlierer Frankreich/Kroatien, Tschechien, Montenegro, Färöer, Gibraltar

Die Teams wurden anhand ihrer Weltranglistenposition in die Lostöpfe sortiert. Nur die acht Viertelfinalisten der Nations League - also auch Deutschland - hatten auf anderem Weg einen Platz in Lostopf 1 sicher. Das ist ein großer Vorteil, denn nur die zwölf Gruppensieger werden sich direkt für die WM qualifizieren, die zwölf Gruppenzweiten spielen in den Playoffs gegen vier Gruppensieger aus der Nations League.

Als Team der Gruppe A würde Deutschland im September in die Qualifikation einsteigen. In der Gruppe I würde die Qualifikation für Deutschland im Juni starten.

Die Nations League verändert den Wettbewerb.

Platzhalter mussten wegen der Nations League ausgelost werden

Der Hintergrund zur Verlosung der Platzhalter:



Die Fünfergruppen starten im März 2025, die Vierergruppen erst im September 2025.

Das Viertelfinale der Nations League findet im März statt, das Finalturnier im Juni.

Die vier Sieger der Viertelfinalspiele der Nations League müssen deshalb zwingend in einer der sechs Vierergruppen spielen, die erst im September starten. Nur dann haben sie freie Termine für das Finalturnier der Nations League.

Das führt dazu, dass selbst am ersten Spieltag der Qualifikation im März die endgültige Zusammenstellung vieler Gruppen noch nicht komplett bekannt sein wird.

Playoffs bleiben als Notlösung

Europa bekommt in dem ab 2026 von 32 auf 48 Teams vergrößerten WM-Turnier 16 statt bisher 13 Plätze. Für die Teams, die in der Qualifikation den direkten Weg zur WM 2026 verpassen werden, bleiben die Playoffs:

Neben den zwölf Gruppenzweiten der WM-Quali spielen die vier besten noch nicht qualifizierten Teams der Nations League in den Playoffs mit - insgesamt gibt es also 16 Plätze in den Playoffs, in denen vier WM-Startplätze vergeben werden.

In vier Turnierbäumen spielen jeweils vier Teams einen Sieger aus, um die restlichen vier europäischen WM-Teilnehmer zu ermitteln.

Die Playoffs finden im März 2026 statt.

Durch den Gruppensieg in der Nations League hat Deutschland einen Platz in den Playoffs sicher, wenn das Team tatsächlich die beiden ersten Plätze in seiner Gruppe verpassen sollte.

Komplexe Auslosung mit einigen Einschränkungen

Die Auslosung der Qualifikationsgruppen für große Turniere ist in Europa stets komplex. Neben dem Nations-League-Finalturnier berücksichtigte die UEFA weitere Konstellationen:

Es darf nicht mehr als ein Team pro Fünfergruppe mitspielen, das in den Relegationsspielen der verschiedenen Ligen der Nations League spielt, damit es genug Termine gibt.

Übermäßig lange Reisen sollen vermieden werden. Deshalb darf beispielsweise Kasachstan nicht auf zu viele Gegner im äußersten Westen Europas wie Island, Färöer oder Portugal treffen.

Um Spielausfälle zu vermeiden, dürfen nicht zu viele Länder aufeinandertreffen, in denen ein starker Winter erwartet wird. Die Kombination aus Spielen zwischen Ländern wie Finnland, Norwegen, Litauen oder Estland wird daher begrenzt.

Einige Partien sind zudem politisch ausgeschlossen:

Spanien - Gibraltar

Armenien - Aserbaidschan

Kosovo - Bosnien-Herzegowina

Kosovo - Serbien

Kosovo - Russland*

Ukraine - Rusland*

*russische Teams sind nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine von der UEFA suspendiert worden.

Die Qualifikation zur WM 2026 kann mit Hindernissen verbunden sein.

Verzahnung mit Nations League bei den Frauen noch stärker

Auch bei den Frauen trägt die UEFA eine Nations League aus. Der entscheidende Unterschied zur Nations League der Männer: Die Verbindung zur Qualifikation für Welt- und Europameisterschaften ist noch stärker. Denn das Ligaformat bleibt auch in der Qualifikation für die großen Turniere erhalten.

Flagge mit dem Logo der Women's Nations League.

Die Wettbewerbe finden im Wechsel nacheinander statt und sind direkt sportlich miteinander verzahnt. Wer in der Nations League absteigt, hat schlechtere Chancen auf die nächste EM- oder WM-Qualifikation.

Der Weg zur WM 2026

Die Termine der WM-Qualifikation:

1. Spieltag: 21./22. März 2025

2. Spieltag: 24./25. März 2025

3. Spieltag: 6./7. Juni 2025

4. Spieltag: 9./10. Juni 2025

5. Spieltag: 4. - 6. September 2025

6. Spieltag: 7. - 9. September 2025

7. Spieltag: 9. - 11. Oktober 2025

8. Spieltag: 12. - 14. Oktober 2025

9. Spieltag: 13. - 15. November 2025

10. Spieltag: 16. - 18. November 2025

Playoffs, Halbfinale: 26. März 2026

Playoffs, Endspiele: 31. März 2026

Die Termine der Nations League:

1. Spieltag: 5. - 7. September 2024

2. Spieltag: 8. - 10. September 2024

3. Spieltag: 10. - 12. Oktober 2024

4. Spieltag: 13. - 15. Oktober 2024

5. Spieltag: 14. - 16. November 2024

6. Spieltag: 17. - 19. November 2024

Relegation und Viertelfinale: 20. - 25. März 2025

Finalturnier: 4. - 8. Juni 2025