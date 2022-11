Sportschau-Experte tippt DFB-Elf Broich fordert Bayern-Block gegen Japan Stand: 21.11.2022 11:50 Uhr

Vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan bei der FIFA WM 2022 zeigt Sportschau-Experte Thomas Broich seine Startelf. Mit den Mittelfeld-Stars von Bayern München würde er ins WM-Turnier starten.

Es sind wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Fragen, die Bundestrainer Hansi Flick bei der Findung seiner Startelf für das erste Spiel des DFB-Teams am Mittwoch gegen Japan (23.11.2022) beantworten muss. Doch einige Positionen sind noch vakant. Wer verteidigt hinten rechts, wer in der Mitte neben Antonio Rüdiger, wer spielt neben Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld, und wer soll für die Tore sorgen?

Fünf Bayern für das Offensivspiel

Sportschau-Experte Thomas Broich hat seine elf Spieler für den Auftakt gefunden - und er setzt auf ein Mittelfeld, das nur aus Spielern des FC Bayern München besteht. " In allererster Linie geht es mir um diesen Bayern-Block. Die Doppelsechs mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka, davor die drei Kreativen mit Jamal Musiala, der in einer überragenden Form ist, dazu Leroy Sané und Serge Gnabry ", so Broich.

Davor soll Kai Havertz die Zuspiele der Bayern-Stars verwerten. " Er ist für mich ein Weltklassespieler, der die Neun interpretieren kann - wenn auch nicht klassisch. Aber er ist zunächst die erste Wahl ", sagt Broich. " Wenn man dann sieht, wer nicht in der ersten Elf steht und Spieler wie Ilkay Gündogan oder Mario Götze erstmal draußen sind, spricht das Bände. "

Süle auf rechts oder als dritter Innenverteidiger

Broich traut der Mannschaft " sehr viel zu, weil ich an das Offensivpotenzial dieser Truppe glaube. Man muss allerdings auch sagen, dass die große Achillessehne und Baustelle die Abwehr ist. Da haben wir uns noch nicht so gefunden und da sind wir vielleicht auch nicht so formstark. "

Deswegen tat sich der Sportschau-Experte auch ein wenig schwerer, in der deutschen Defensive die richtigen Spieler zu finden. Seine Wahl vor Torhüter Manuel Neuer: Niklas Süle verteidigt rechts, in der Mitte Rüdiger und Nico Schlotterback, auf der linken Seite David Raum. " Hintendrin müssen wir ein bisschen basteln. Da sehe ich es so, dass man sich mit Süle auf rechts die Option offenhält, situativ auch immer wieder eine Dreierkette daraus zu bauen. Raum kann dann hochschieben und die anderen drei geben uns hoffentlich die notwendige Sicherheit ", erklärt Broich.

Denn die braucht das deutsche Team unbedingt. " Gerade bei Raum und Schlotterbeck ist Luft nach oben. Und trotzdem glaube ich, dass vieles möglich sein sollte, wenn die Jungs sich finden und gut ins Turnier starten. Wenn sie dieses Bollwerk sein können, das wir brauchen, um um den Titel mitzuspielen ", so Broich.

Die Broich-Aufstellung im Überblick

Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterback, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sané - Havertz.