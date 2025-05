Die Gastgeber können heute mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Sicherung des Relegationsplatzes machen. Mit aktuell 25 Punkten steht die Elf von Frank Schmidt drei Zähler vor Kiel auf Rang 16. Der Abstand zum heutigen Gegner aus Bochum beträgt vier Punkte – ein Erfolg heute wäre also enorm wichtig, um die Gäste aus dem Ruhrgebiet auf Distanz zu halten. Rückenwind gibt der Sieg aus der Vorwoche: Der wiedergenesene Mathias Honsak erzielte in der 89. Minute mit einem Traumtor den wichtigen 1:0-Auswärtssieg der Brenzstädter. Heute will die Mannschaft von Frank Schmidt nachlegen und den nächsten Dreier einfahren.