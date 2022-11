liveblog FIFA WM 2022 Der Countdown zum WM-Auftakt Deutschlands gegen Japan Stand: 23.11.2022 00:12 Uhr

Was ist schon passiert? Was passiert in den letzten Stunden vor dem WM-Auftakt des DFB-Teams am Mittwoch gegen Japan? Wer spielt? Alle Infos im Liveblog.

00:05 Uhr - Thomas Müller meldet sich bei Instagram

Die neue Folge des täglichen Sportschau-WM-Podcasts ist da. Und natürlich geht's da auch ums Spiel Deutschland gegen Japan. Jenseits des Sports wird rund um die "One Love"-Armbinde weiter diskutiert. Unter anderem hat sich auch Nationalspieler Thomas Müller zu Wort gemeldet und versucht, die DFB-Entscheidung zu erklären.

Wann und wo sehen Sie das Spiel live?

Der WM-Auftakt der Deutschen steigt heute, 23.11.2022, ab 14.00 Uhr. Das Spiel gibt es live im Ersten und im Stream bei sportschau.de. Außerdem sind wir mit dem Liveticker und einer Radio-Livereportage bei Spoprtschau.de dabei.

Wie geht das DFB-Team ins Spiel?

Bundestrainer Hansi Flick hat seinem Team eine etwas andere Vorbereitung verordnet. Wie der Coach die Partie sportlich angehen will, verriet er noch nicht. Nur, dass er Fan der japanischen Nationalmannschaft ist. Leroy Sané wird fehlen, großer Hoffnungsträger der DFB-Elf ist FC-Bayern-Supertalent Jamal Musiala.

Japan selbstbewusst

Der Rekord-Asienmeister geht mit Selbstbewusstsein und einer neuen taktischen Ordnung in die Partie gegen die Deutschen. Zudem soll eine fast 30 Jahre alte "Tragödie von Doha" vergessen gemacht werden.