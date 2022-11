FIFA WM 2022 "Japan-Fan" Flick mauert - Kimmich plaudert Stand: 22.11.2022 18:12 Uhr

Bei der Weltmeisterschaft in Katar startet die DFB-Elf am Mittwoch (23.11.22) gegen Japan in die Mission fünfter WM-Stern. Bundestrainer Hansi Flick macht deutlich: "Dafür ist man hier." Bei der Aufstellung hielt sich Flick wie immer bedeckt, deutlich redseliger war Joshua Kimmich.

Hansi Flick und Joshua Kimmich hätten einen Tag vor dem Auftaktspiel gegen Japan (23.11.2022, 14 Uhr, live im Ersten) so gern hauptsächlich über das Sportliche geredet, doch das bestimmende Thema war die umstrittenste WM aller Zeiten und das "One Love"-Verbot der FIFA.

Fokus auf das Sportliche legen

Flick berichtete, dass die DFB-Profis "geschockt" auf das Verbot der bunten Spielführerbinde reagiert hätten. Einfluss auf den sportlichen Erfolg dürfe dies aber nicht haben. "Ich fokussiere mich wirklich auf das, wofür ich da bin: Fußball", sagte Bundestrainer Flick am Dienstag. "Wir können nichts dafür, wo die WM stattfindet", ergänzte Kimmich auf der Spieltags-PK. Die Mannschaft wisse sehr wohl, dass sie moralische Werte auch in Katar demonstrieren müsse. Es sei aber wichtig, den Spagat zu schaffen und sich jetzt auf das Sportliche zu fokussieren. "Ich war 15 als die WM vergeben wurde und jetzt muss ich mich immer darüber äußern. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist." Er habe das Gefühl, es werde einem eingeredet, dass man sich nicht freuen darf.

Kimmich spricht von Kindheitstraum

Doch genau das möchte Kimmich, schließlich geht "ein Riesen-Kindheitstraum in Erfüllung". Viereinhalb Jahre nach dem Debakel in Russland mit dem schallenden Vorrundenaus zeigte sich der Bayern-Profi vor dem Auftaktmatch gegen Japan siegessicher. "Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen werden."

Wie wichtig der Start ist, haben die letzten Großevents gezeigt. Bei der WM 2018 startete Deutschland mit einer Niederlage ins Turnier, auch bei der EURO 2020 ging der Auftakt verloren. Ein drittes Mal soll das nicht passieren. "Wir sind bereit und vorbereitet", sagte Flick und geriet beinahe ins Schwärmen, als er von den letzten Trainingseinheiten sprach. "Das war richtig gut. Wir waren mehr als zufrieden, wissen aber auch, dass unsere Gruppe sehr stark ist."

Flick hofft auf Sane-Rückkehr gegen Spanien

Einziger Störfaktor war die Verletzung von Offensivkünstler Leroy Sané. Flick nannte den Ausfall des Bayern-Stars "bitter, weil er ein Unterschiedsspieler ist und ein Spiel alleine drehen kann mit seinen Qualitäten". Es bestehe aber die Hoffnung, dass er am Sonntag gegen Spanien spielen könne.

Kimmich - "Thomas wird Qualität morgen sicherlich zeigen"

Und wer spielt gegen Japan anstelle des dribbelstarken Sané? Eine Option wäre Thomas Müller. Flick mauerte wie immer bei der Frage nach der Startelf, ließ sich aber immerhin entlocken, dass "Thomas wirklich eine Option ist. Er hat seine Sache im Training sehr gut gemacht. Wir waren sehr zufrieden mit ihm." Möglicherweise wusste Kimmich schon mehr, zumindest deutete die Antwort auf die Frage, ob sein Teamkollege wieder hundertprozentig fit sei, darauf hin. Kimmich trocken: "So wie ich Thomas beobachtet habe, hat er sich sehr gut vorbereitet. Wir alle wissen, was er für eine Qualität hat. Das wird er sicherlich morgen zeigen."

Flick ist Fan vom japanischen Fußball

Die Deutschen werden gegen die technisch und taktisch gut ausgebildeten Japaner eine Topleistung brauchen. Flick, der sich als Fan des japanischen Fußballs outet, weiß, dass "jeder Spieler an seine Leistungsgrenze gehen muss". Unterschätzen werde man Japan nicht: "Wir sind auf der Hut."

Flick kann Geschichte schreiben

Gewinnt die DFB-Elf tatsächlich den WM-Titel, würde Hansi Flick auf den Spuren von Jupp Derwall wandeln. Der 2007 verstorbene Fußballlehrer wurde in seinem ersten Turnier als verantwortlicher Cheftrainer prompt Europameister. Das war 1980. 2022 könnte Flick mit dem Titel "Weltmeister" noch einen draufsetzen.