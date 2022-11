FIFA WM 2022 Leroy Sané fällt gegen Japan aus Stand: 22.11.2022 08:18 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick wird beim ersten Gruppenspiel gegen Japan auf Leroy Sané verzichten müssen. Grund ist eine Verletzung am rechten Knie.

Der Offensivspieler des FC Bayern hatte bereits am Montag das Training abbrechen müssen. Die Verletzung am Knie scheint nun so schwerwiegend zu sein, dass für die erste Partie der deutschen Mannschaft am Mittwoch nicht zur Verfügung steht.

Sané galt als einer der möglichen Kandidaten für die Startelf gegen Japan. Nun muss er zwangsweise länger auf seinen ersten WM-Einsatz warten. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht bekannt.