Skispringen in Oslo Katharina Schmid fällt nach Halbzeit-Führung weit zurück Stand: 10.03.2024 18:42 Uhr

Katharina Schmid hatte am Sonntag (10.03.2024) bei der Raw-Air-Tour in Oslo den Sieg vor Augen. Nach dem ersten Durchgang in Führung liegend, fiel die beste Deutsche aber noch weit zurück.

Die deutsche Topspringerin kam schwer in die Saison, verzichtete zwischendurch sogar auf den Weltcup, um zu Hause an der Form zu feilen. Mit Erfolg. Bei der prestigeträchtigen Raw-Air-Tour glänzte Schmid am Samstag mit dem zweiten Platz. Auch am Sonntag war das Podest in Reichweite, Schmid führte zur Halbzeit, fiel aber mit nur 117 Metern noch auf den sechsten Platz zurück.

Den Sieg sicherte sich die Führende der Raw-Air, Eirin Kvandal (Norwegen), die 2,2 Punkte Vorsprung vor Nika Prevc (Slowenien) hatte. Eva Pinkelnig (Österreich/ + 10,8 Punkte) landete als Dritte auf dem Podium.

Schmid fällt zurück

Schmid lag nach einem Satz auf 122,5 Meter nach dem ersten Durchgang in Führung. Allerdings lauerte mit nur 0,1 Punkten Rückstand Kvandal hinter ihr. Auch die Drittplatzierte Ema Klinec trennten von der Deutschen nur 0,9 Punkte.

Im Finale flatterten der mehrfachen Weltmeisterin die Nerven. Nachdem die Konkurrenz richtig Druck machte, landete Schmid im Finale schon bei 117 Metern. Das reichte nicht, weil die Top-Athleten stark vorlegten. Allen voran Nika Prevc, die nach Platz sechs einen bärenstarken zweiten Sprung erwischte und mit 127,5 Metern eine richtige Ansage machte. Lediglich Kvandal konnte mit 125 Metern kontern. Schmid war dies nicht vergönnt. Es wäre der erste Saisonsieg für die Deutsche, die bei der WM 2023 noch drei Goldmedaillen gewonnen hatte, gewesen.

Seyfarth mit zwei guten Sprüngen

Neben Schmid überzeugte auf der imposanten Schanze am Holmenkollen auch Juliane Seyfarth. Mit 115,5 und 120 Metern kam die Thüringerin als zweitbeste Deutsche auf den 14. Rang.

Luisa Görlich landete mit 110,5 und 111 Metern auf dem 21. Platz, Selina Freitag schien die 110,5 Meter-Marke magisch anzuziehen. Zweimal landete sie exakt bei dieser Weite und musste sich mit Platz 23 begnügen. Warum es nicht wirklich weit ging, konnte sich Freitag nicht erklären: "Es läuft nicht so zusammen wie ich möchte" , sagte die Schwester von Richard Freitag, die in der vergangenen Saison regelmäßig in den Top Ten landete, in der Sportschau.

Unmittelbar hinter Freitag landete Agnes Reisch, die sich im zweiten Durchgang steigerte und nach 109,5 m und 112 Metern als 24. noch einige Weltcuppunkte einheimste.

Rupprecht nach verkorkstem Sprung raus

Anna Rupprecht erlebte den zweiten Durchgang nicht. Nach einem Satz auf nur 100 Meter landete sie auf dem 40. und damit letzten Platz. Schon am Dienstag hat die 27-Jährige vom SC Degenfeld die Chance auf Wiedergutmachung. Dann geht die Raw-Air-Tour in Trondheim weiter.

Was ist die Raw-Air-Tour?

Seit der Saison 2016/17 gibt es diese Tour, kurz vor dem Saisonfinale in Planica ermitteln die Sportler auf drei unterschiedlich großen Anlagen (Oslo, Trondheim und Vikersund) ihre Besten. Der krönende Abschluss findet am kommenden Wochenende statt. Zum ersten Mal stehen auf der gigantischen Skiflugschanze in Vikersund zwei Weltcup-Wettbewerbe im Skifliegen für die weltbesten Skispringerinnen an. Startberechtigt sind dabei die 15 besten Athletinnen des Gesamtweltcups, dazu haben noch fünf Athletinnen aus den Top 15 der laufenden "Raw-Air-"Tour die Chance, dabei zu sein - es zählt der Stand nach den jeweils zwei Springen in Trondheim und Oslo.