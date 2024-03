Skispringen in Oslo Schmid springt bei Windlotterie am Holmenkollen auf das Podest Stand: 09.03.2024 18:31 Uhr

Der Skisprung-Weltcup der Frauen in Oslo ist wegen starker Winde nach nur einem Durchgang beendet worden. Wie schon bei den Männern zuvor sorgten zu starke Böen am Samstag (09.03.2024) immer wieder für Unterbrechungen. Katharina Schmid zeigte einen starken Sprung und landete auf dem Podest. Besonders hart erwischte es die Weltcup-Führende.

Katharina Schmid hat sich mit einem Sprung auf 121,5 Meter den zweiten Platz beim auf einen Durchgang verkürzten Weltcup am legendären Holmenkollen in Oslo gesichert. Besser als die Rekordweltmeisterin war beim ersten Wettkampf der "Raw Air Tour" lediglich Silje Opseth aus Norwegen. Die Lokalmatadorin sprang gleich sechs Meter weiter, hatte aber auch die deutlich besseren Verhältnisse. So hatte sie 3,3 Punkte Vorsprung auf Schmid. Auf Rang drei der Windlotterie landete mit Eirin Maria Kvandal (123 Meter) eine weitere Norwegerin.

Prevc muss fast eine halbe Stunde warten

Besonders hart erwischten die Windkapriolen die Weltcup-Führende Nika Prevc. Die Slowenin stand als letzte Springerin auf der Schanze und musste eine gefühlte Ewigkeit warten. Nach zehn Minuten im kalten Wind durfte sie sich noch einmal im Warteraum aufwärmen, die Jury setzte eine fünf Minuten Pause an, um zumindest den ersten Durchgang zu Ende zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt war auch bereits klar, dass es keinen zweiten Sprung geben wird. Doch auch danach musste sie weiter warten und warten und warten. Nach 25 Minuten mit aufsitzen und absitzen, Ski abschnallen und anschnallen war es dann endlich soweit. Mit 123 Metern zeigte sie für diese Voraussetzungen einen super Sprung, der letztlich für Rang sechs reichte.

"Es ist komisch, wenn man nur noch auf eine wartet, um dann wirklich Bescheid zu wissen. Es war ein turbulenter Wettkampf, ich habe es ganz ordentlich erwischt, mein Sprung war top und ich bin sehr, sehr zufrieden" , sagte Schmid noch während Prevc auf der Schanze stand. Der zweite Rang von Oslo war ihr vierter Podestplatz in diesem Winter.

Auch Freitag, Rupprecht und Seyfarth holen Weltcup-Punkte

Neben Schmid waren aus deutscher Sicht noch fünf weitere Athletinnen vertreten. Selina Freitag musste in ihrem Sprung leicht korrigieren, kam aber nicht über 111,5 Meter. Das reichte lediglich für Rang 16. Anna Rupprecht wurde nach einem Sprung auf 109,5 Meter 21., Juliane Seyfarth 106 Meter reichten für Position 25.

Hätte es einen zweiten Durchgang gegeben, wäre Luisa Görlich und Agnes Reisch lediglich die Zuschauerrolle geblieben. Görlich kam auf 96,5 Meter (Platz 36), Reisch landete bei 99 Metern (38.).

Was ist die Raw-Air-Tour?

Seit der Saison 2016/17 gibt es diese Tour und kurz vor dem Saisonfinale in Planica ermitteln die Sportler auf drei unterschiedlich großen Anlagen (Oslo, Trondheim und Vikersund) ihre Besten. Dabei müssen die Skispringer in zehn Tagen 16 Sprünge absolvieren und neben den Wertungsdurchgängen gehen auch die Qualifikationen in die Wertung ein. Neben Weltcuppunkten gibt es für den Sieger am Ende 40.000 Euro. Im Vorjahr gewann Halvor Egner Granerud die Tournee-Serie.