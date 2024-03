Weltcup in Olso Raimund überzeugt in der Qualifikation Stand: 08.03.2024 18:17 Uhr

Philipp Raimund war bei der Qualifikation für das Springen in Oslo im Rahmen der Raw-Air-Tour bester DSV-Adler. Der weiteste Satz gelang einem Österreicher.

Die Raw-Air-Tour ist eröffnet: Bei der Qualifikationfür das Springen am Samstag in Oslo gelang Daniel Huber der weiteste Satz. Mit 134,5 Metern und 141,8 Punkten setzte sich der Österreicher vor dem Norweger Johann Andre Forfang (133/137,9) durch. Dritter wurde dessen Landsmann Marius Lindvik (133/136,1). Huber kehrte erst für die Raw-Air aus dem Continental Cup zurück in den A-Kader der Österreicher.

Raimund mit "vermurksten Sprung" zufrieden

Philipp Raimund landete bei 129,5 Metern und war asl Fünfter bester DSV-Adler. Dem 23-Jährigen fehlt noch etwas die Konstanz: Im Probedurchgang konnte er überzeugen, beim Quali-Sprung schlichen sich aber kleine Fehler ein. "Ja, der Sprung war ziemlich vermurkst. Um so zufriedener bin ich mit dem Ergebnis. Letztes Jahr hatte ich die ganze Zeit Schwierigkeiten mit der Schanze" , sagte Raimund mit einem Lächeln im Sportschau-Interview.

Geiger weiter auf Formsuche

Andreas Wellinger kam auf 128 Meter und landete auf Rang 15. Karl Geiger sucht dagegen weiter nach seiner Form: Der Oberstdorfer sprang auf 119 Metern - nur Platz 36. Pius Paschke kam auf 122 Meter und wurde 26..

Constantin Schmid schaffte es als 48. mit 114,5 Metern knapp in den Wettkampf am Samstag. Stephan Leyhe hingegen scheiterte an der Qualifikation. Nach seinem Sprung auf nur 111 Metern schimpfte er im Auslauf mit sich selbst.

Was ist die Raw-Air-Tour?

Seit der Saison 2016/17 gibt es diese Tour und kurz vor dem Saisonfinale in Planica ermitteln die Sportler auf drei unterschiedlich großen Anlagen (Oslo, Trondheim und Vikersund) ihre Besten. Dabei müssen die Skispringer in zehn Tagen 16 Sprünge absolvieren und neben den Wertungsdurchgängen gehen auch die Qualifikationen in die Wertung ein. Neben Weltcuppunkten gibt es für den Sieger am Ende 40.000 Euro. Im Vorjahr gewann Halvor Egner Granerud die Tournee-Serie.