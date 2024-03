Skispringen in Oslo Kraft trotzt dem Wind - DSV-Springer chancenlos Stand: 09.03.2024 17:06 Uhr

Stefan Kraft hat bei einem schwierigen Wettkampf am Holmenkollen in Oslo die besten Nerven bewiesen. Der Wind sorgte am Samstag (09.03.2024) für einen zähen Verlauf, die deutschen Springer kamen damit nicht zurecht und verpassten allesamt einen Top-15-Platz.

Von Beginn hatte der Wind die Hauptrolle gespielt. Beim ersten Wettkampf der "Raw Air Tour" mussten die Skispringer entsprechend viel Geduld beweisen, bereits der Probedurchgang musste nach zwölf Springern abgebrochen werden. Zu Beginn des Wettkampfes sah es dann deutlich besser aus, doch die Verhältnisse änderten sich schlagartig wieder.

Die Jury hatte es nicht leicht, suchte jedes kleine Windfester, aber trotzdem mussten Springer immer wieder runter vom Balken. So waren die Leistungen letztlich trotz der Kompensationspunkte nur schwer zu vergleichen, weil die Bedingungen von Athlet zu Athlet zu unterschiedlich waren.

Paschke verpasst Sprung in die Top 10

Am konstantesten präsentierte sich der Weltcup-Führende Stefan Kraft, der im ersten Durchgang auch zunächst noch seinen Versuch abbrechen musste. Mit Sprüngen auf 132 und 133 Meter setzte sich der Österreicher deutlich vor Kristoffer Eriksen Sundal aus Norwegen (127,5 und 131 Meter) und seinem Landsmann Jan Hörl (127,5 und 129,5 Meter) durch.

Bester Deutscher Springer war Pius Paschke, der nach Sprüngen auf zweimal 127 Meter 14. wurde. Andreas Wellinger, der nach seinem ersten Sprung auf 126 Meter auf Rang 16 lag, fiel im zweiten Durchgang mit 124,5 Metern noch vier Positionen zurück. Mit Constantin Schmid hatte es nur noch ein weiterer DSV-Adler ins Finale geschafft gehabt, er wurde 28. (118,5 und 110 Meter).

Geiger verpasst wieder ein mögliches Finale

Karl Geiger kam in Oslo einmal mehr nicht ins Fliegen. Nach seinen 113,5 Metern im ersten Durchgang schüttelte er den Kopf, die Mundwinkel zeigten einmal mehr nach unten. "Der Sprung war echt Mist, zu spät und unrhythmisch. Die Idee, die ich hatte, wäre schon die richtige gewesen, aber es ist gerade einfach mühsam" , lautete sein Fazit im Sportschau-Interview.

Trotz der aktuell schwierigen Situation habe er seine Motivation aber nicht verloren. Er warte lediglich auf den "Knotenlöser. Da muss man geduldig bleiben, auch wenn es mühsam ist, wenn man nur auf den Deckel kriegt." Für Geiger war es das fünfte Mal in den vergangenen zehn Wettkämpfen, dass er es nicht unter die besten 30 schaffte.

Raimunds Pech ist Schmids Glück

Ein Opfer der Bedingungen war auch Philipp Raimund. Wie zahlreiche andere Springer, die erst am Ende des Feldes dran waren, darunter auch der Weltcup-Zweite Ryoyu Kobayashi, wurde er vom Wind verblasen und kam nur auf 111 Meter. Entsprechend bedient zog er von dannen.

Sein Pech war das Glück von Schmid, der als erster deutscher Springer vom Balken gegangen war. "Es ist recht wechselhaft und schwierig einzuschätzen. Vom Tisch weg war das mein bester Sprung hier, draußen im Flug habe ich noch einige Reserven. Da muss ich hoffen, dass ich noch mal einen darf" , schätze er seine 118,5 Meter kurz danach ein. Dank Raimund sollte es letztlich als 30. reichen, besser machen konnte es Schmid im zweiten Durchgang aber nicht. Trotzdem konnte er noch zwei Plätze gutmachen.

Was ist die Raw-Air-Tour?

Seit der Saison 2016/17 gibt es diese Tour und kurz vor dem Saisonfinale in Planica ermitteln die Sportler auf drei unterschiedlich großen Anlagen (Oslo, Trondheim und Vikersund) ihre Besten. Dabei müssen die Skispringer in zehn Tagen 16 Sprünge absolvieren und neben den Wertungsdurchgängen gehen auch die Qualifikationen in die Wertung ein. Neben Weltcuppunkten gibt es für den Sieger am Ende 40.000 Euro. Im Vorjahr gewann Halvor Egner Granerud die Tournee-Serie.