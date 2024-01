Training statt Wettkampf Skispringerin Schmid verpasst Villach-Weltcup Stand: 02.01.2024 12:07 Uhr

Training statt Weltcup: Katharina Schmid lässt den Skisprung-Weltcup in Villach aus. Als Weltcup-Gesamt-14. bleibt die Oberstdorferin bisher hinter den Erwartungen.

Ohne die siebenfache Weltmeisterin Katharina Schmid reisen die deutschen Skispringerinnen zur nächsten Weltcupstation nach Villach. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag (02.01.2024) mitteilte, fehlt Schmid bei den beiden Weltcupspringen am Mittwoch (03.01.2024, 11.30 Uhr im Live-Ticker) und Donnerstag (04.01.2024, 12.30 Uhr im Live-Ticker).

Schmid: Noch keine Top-Platzierung

Laut DSV hätten die Trainer und die Athletin entschieden, "dass Schmid den Weltcup in Villach auslässt und einen Trainingsblock absolviert." Die 27-Jährige, die bei der WM 2023 noch drei Goldmedaillen gewann, kann in diesem Winter noch nicht an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen. Bei der "Two Nights Tour" verpasste sie zweimal die Top 10, in den bisherigen Weltcups erreichte die Oberstdorferin noch keine Top-5-Platzierung.

Freitag führt sechsköpfiges Team an

Frauen-Bundestrainer Thoma Juffinger nominierte für die beiden Springen von der Normalschanze in Villach Selina Freitag (Oberwiesenthal), Luisa Görlich, Pauline Heßler (beide Lauscha), Agnes Reisch (Isny), Anna Rupprecht (Degenfeld) und Juliane Seyfarth (Ruhla).

Hinter der Weltcup-Gesamt-14. Schmid ist Freitag als Weltcup-16. aktuell beste Deutsche. Doch auch die 22-jährige Freitag schaffte es in diesem Winter noch nicht aufs Weltcup-Podest.