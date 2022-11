FIFA WM 2022 Deutschland verpatzt WM-Auftakt und verliert gegen Japan Stand: 23.11.2022 15:59 Uhr

Geführt, lange gut gespielt, aber verloren: Die deutsche Nationalmannschaft erlebt ein Debakel zum WM-Auftakt und verliert gegen Japan. Der Spieler des Spiels kommt vom VfL Bochum.

Von Mark Weidenfeller

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM in Katar gestartet. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick verlor ihr Auftaktspiel gegen Japan trotz vieler Chancen und verdienter Führung mit 1:2 (1:0) und muss schon jetzt um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Ilkay Gündogan traf für die DFB-Elf vom Punkt (33. Minute), dann drehte der eingewechselte Bochumer Ritsu Doan die Partie mit einem Doppelpack (75./84.).

Flick setzt auf Süle und Gündogan

Trainer Flick hatte sein Team im bewährten und mittlerweile wohl gesetzten 4-2-3-1-System aufs Feld geschickt. Ganz vorne sollte Kai Havertz die Angriffe der DFB-Elf in Tore ummünzen, ganz hinten sollte Manuel Neuer ohne "One Love"-Binde am Arm die Angriffe der Japaner abwehren. Dazwischen setzte der Bundestrainer auf eine Viererkette mit David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger und Niklas Süle sowie auf jede Menge spielerische Qualität mit Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Thomas Müller und Serge Gnabry. Ziel: Spiel machen, Spiel gewinnen.

Und diese Vorgaben wurden dann zumindest in den ersten 45 Minuten auch in die Tat umgesetzt. Vor dem Anpfiff bestimmten die Kapitänsbinden-Diskussionen das Geschehen abseits des Rasens, nach Anpfiff bestimmte dann die DFB-Auswahl das Geschehen auf dem Rasen.

Gündogan bricht den Bann

Die deutschen Spieler, die sich beim obligatorischen Mannschaftsbild den Mund zugehalten und damit seinen stummen Protest in Richtung der FIFA geschickt hatten, erspielten sich schnell mehr als 70 Prozent Ballbesitz und agierten dabei oft nach dem gleichen Muster: Im eigenen Ballbesitz rückte Linksverteidiger Raum mit in die Offensive und ermöglichte Musiala so mehr Freiheiten. Die Viererkette wurde zu einer Dreierkette, Youngster Musiala fungierte als zweiter Spielmacher und kurbelte die Offensive vor allem durch die Mitte an. Einziger Haken: Wirkliche Chancen erspielte sich die DFB-Elf zunächst nicht.

Bis zum Strafraum der tief stehenden Japaner sah das deutsche Spiel zwar durchaus ansehnlich aus, im letzten Drittel fehlten gegen die vielbeinige Defensive aber Durchschlagskraft und Genauigkeit. Bezeichnend: Die gefährlichsten deutschen Szenen vor der Pause waren ein Kopfball von Rüdiger nach Eckball (17.), zwei Fernschüsse von Kimmich (42.) und Musiala (44.) sowie der erfolgreiche Elfmeter von Gündogan, den Raum nach schöner Seitenverlagerung von Kimmich herausgeholt hatte. Ein Tor aus Abseitsposition von Havertz in der Nachspielzeit zählte zudem korrekterweise nicht.

Da Japan nach vorne bis auf zwei Aktionen von Daizen Maeda, der ganz früh nach einem Ballverlust von Gündogan aus Abseitsposition traf (8.) und ganz spät einen Kopfball neben das Tor setzte (45.+6), gar nichts zeigte, war die Halbzeit-Führung der DFB-Elf hochverdient.

DFB-Elf betreibt Chancenwucher

Nach Wiederanpfiff wagten sich die Samurai Blue, die mit gleich fünf Deutschland-Legionären in der Startelf angetreten waren, dann etwas mehr aus der Deckung und gestalteten das Spiel offener. Die Folge zunächst: mehr Platz für die DFB-Elf und gleich mehrere gute Chancen.

Gnabry (47.) traf ebenso den Außenpfosten wie Gündogan (60.), Musiala zeigte zudem die schönste Einzelaktion der gesamten 90 Minuten (51.). Der 19-Jährige ließ bei einem Solo im Stil von JayJay Okocha gleich mehrere Japaner stehen wie Slalomstangen. Im Gegensatz zum früheren Spieler von Eintracht Frankfurt setzte Musiala den Ball aber nicht ins, sondern neben das Tor.

Die DFB-Elf war und blieb das bessere Team. Da im Angriff die Effizienz fehlte und auch der eingewechselte Jonas Hofmann (70.) und erneut Gnabry (71.) beste Möglichkeiten ungenutzt ließen, blieben die Japaner aber im Spiel. Die Mannschaft von Trainer Hajime Moriyasu wurde mit zunehmender Spieldauer immer mutiger und kam ihrerseits zu Chancen.

Dann kommt Doan

Nachdem zunächst Neuer noch einen Schuss von Junya Ito mit einer Weltklasse-Parade entschärfte (74.), war der Kapitän kurz später machtlos. Nach einem schönen Angriff der Japaner kam der Bochumer Doan frei zum Abschluss und bestrafte den deutschen Chancenwucher mit dem Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt sicherlich glücklich, aus heiterem Himmel kam der Treffer aber nicht.

Und es wurde aus Sicht der Japaner noch besser: Nur wenige Mnuten später entwichte Doan dem Dortmunder Schlotterbeck und drehte die Partie mit einem Schuss aus spitzem Winkel komplett. Ein Schock für die DFB-Elf, von dem sie sich nicht mehr erholte. Trainer Flick ließ zwar nichts mehr unversucht und brachte in der Schlussphase auch noch Comebacker Mario Götze und Debütant Youssafa Moukoko. Am Ergebnis änderte sich aber auch trotz einer sehr guten Chance des ebenfalls eingewechselten Leon Goretzka (90.+3) nichts mehr.

Im nächsten Spiel gegen Spanien am Sonntag geht es für Deutschland nun schon um alles.