FIFA WM 2022 Deutschland mit etwas anderem Programm vor Japan-Spiel Stand: 22.11.2022 08:54 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft hat vor dem WM-Auftaktspiel am Mittwoch (23.11.2022) gegen Japan ein Programm, das anders aussieht als bei vergangenen Turnieren. Ein Umzug steht aber trotz der kurzen Wege an.

Von Marcus Bark, Doha

Der Tag vor dem Spiel wird in den Terminkalendern der FIFA "MD-1" abgekürzt - Matchday minus one. Für die deutsche Nationalmannschaft, wie auch für alle anderen Teams, unterscheidet sich das Programm bei der Weltmeisterschaft in Katar von dem bei vergangenen Turnieren. Aufgrund des engen Spielkalenders und der nur acht Stadien in Doha und näherer Umgebung absolvieren die Teams ihr Training am "MD-1" an ihrem Basisquartier und nicht im Stadion, in dem die anstehende Partie ausgetragen wird.

livestream Deutsche WM-Premiere in Katar WM 2022 - Deutschland gegen Japan, am 23.11. ab 14 Uhr Zum Auftakt bei der Fußball-WM trifft Deutschland auf Japan. Startet das DFB-Team besser ins Turnier als zuletzt 2018? Hier sehen Sie die Partie im Livestream. Es kommentiert Tom Bartels.

Trotz kurzer Wege Umzug nach Doha

Verhältnismäßig früh geht es für die Eliteauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag (22.11.2022) in Al Ruwais, gut 100 Kilometer nördlich von Doha am Persischen Golf gelegen, auf den Platz. Das Training beginnt im 10 Uhr Ortszeit, also um 8 Uhr deutscher Zeit. Am Nachmittag zieht der deutsche Tross dann um in Hotel in Doha. Von dort wird die Fahrtzeit zum Khalifa International Stadium, in dem am Mittwoch (14 Uhr MEZ, live im Ersten und im Stream bei sportschau.de) gespielt werden wird, nur gut 20 Minuten dauern.

Für einen Transfer vom Luxusressort am Nordzipfel ins Khalifa Stadion bräuchte der Bus selbst mit Polizeieskorte länger als eine Stunde.

Flick und Kimmich bei Spieltags-PK

Die Pressekonferenzen am "MD-1", bei anderen Turnieren auch stets in der Spielstätte abgehalten, werden in Katar im International Broadcasting Center (IBC) stattfinden. Das weitläufige Medienzentrum mit mehreren großen Sälen für solche Konferenzen ist in einem Messekomplex untergebracht. Ab 16.15 Uhr deutscher Zeit werden Bundestrainer Hansi Flick und Joshua Kimmich sich den Fragen der Medien stellen.

Die Teilnahme des Cheftrainers und mindestens eines Spielers ist von der FIFA vorgeschrieben. Schon wegen der Debatte um den Rückzieher des DFB und anderer europäischer Fußballverbände bei der "One Love"-Kapitänsbinde wird es bei der Pressekonferenz garantiert auch um politische Themen gehen.

Faeser und Neuendorf treffen sich mit deutschen Fans

Interessant ist daher auch noch ein weiterer Termin, der kurzfristig vom DFB ins Programm genommen worden ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die am Dienstag nach Katar reist und auch beim Spiel gegen Japan im Stadion sein wird, besucht ab 17 Uhr gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf den Anlaufpunkt für deutsche Fans, die sogenannte "Mobile Fanbotschaft".

Auch da dürfte es um die "One Love"-Binde gehen. Die Sozialdemokratin Faeser hatte sich am Montag am Rande eines Besuchs in der Türkei schon kritisch gegenüber der FIFA geäußert, die mit ihrer Drohung von sportlichen Konsequenzen beim Tragen der Binde eine Eskalationsstufe im lange währenden Streit zwischen Präsident Gianni Infantino und dem europäischen Verband UEFA gezündet hat.