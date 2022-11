FIFA WM 2022 Barton pfeift deutschen WM-Auftakt gegen Japan Stand: 21.11.2022 14:37 Uhr

Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador wird das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar leiten. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Montag (21.11.2022) mit.

Für den 31-Jährigen ist das Duell des DFB-Teams mit den Asiaten am Mittwoch (23.11.2022, 14 Uhr, live im Ersten) der 96. FIFA-Einsatz. Seit 2018 pfeift der erst 31 Jahre alte Chemieprofessor an der Universität von El Salvador Spiele für den Weltverband. Trotz seines jungen Alters verfügt Barton bereits über viel Erfahrung. So war er 2019 beim CONCACAF Gold Cup und den U17-Weltmeisterschaft in Brasilien im Einsatz.

Barton in Katar drittjüngster Schiedsrichter

Der aus Santa Ana stammende Referee ist bei der Winter-Wüsten-WM in Katar nach Kevin Ortega und Said Martinez der drittjüngste Schiedsrichter. Im Duell Deutschlands mit Japan sind Landsmann David Moran und Zachari Zeegelaar aus Suriname die Assistenten von Barton.

Zudem kommt bei diesem Spiel erstmals eine Schiedsrichterin zum Einsatz. Kathryn Nesbitt aus den USA ist verantwortlich für die neue halbautomatische Abseitserkennung.