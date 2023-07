Minimalistisch zum Erfolg England winkt WM-Rekord, Dänemark braucht Top-Star Harder Stand: 31.07.2023 08:43 Uhr

Die ersten vier Partien in Gruppe D der Frauen-WM wurden alle durch ein Tor entschieden. England und Dänemark sind die großen Favoriten aufs Weiterkommen. Am Dienstag (01.08.2023, 13 Uhr MESZ, im Live-Ticker auf sportschau.de) wollen sie gegen China und Haiti den letzten Schritt ins Achtelfinale machen.

Der Motor der Europameisterinnen aus England läuft noch nicht auf Hochtouren, aber er bringt sie bislang zuverlässig ans Ziel. Ein Jahr nach dem Finalsieg gegen das DFB-Team starteten "The Lionesses" mit zwei 1:0-Erfolgen gegen Haiti und Dänemark ins WM-Turnier. Im ersten Spiel sorgte die Ungenauigkeit vor dem Tor dafür, dass es trotz 21 Torschüssen knapp wurde, gegen Dänemark reichten ein frühes Tor und viel Spielkontrolle.

Doch England geht durchaus geschwächt in das letzte Gruppenspiel gegen China. Bei Keira Walsh blieb das Worst-Case-Szenario Kreuzbandriss zwar aus, die Topspielerin des FC Barcelona wird aber trotzdem ausfallen. Und es war durchaus ein Schockerlebnis für ihre Kolleginnen, als Walsh gegen Dänemark im Rasen hängengeblieben ist und sofort ihre Auswechslung anzeigte. Die Engländerinnen sind schließlich geplagt von Verletzungsgeschichten: Beth Mead, Ellie Brazil und Leah Williamson fehlen bei der WM aufgrund von Kreuzbandrissen.

Veränderungen nach Walsh-Ausfall

Die Mannschaft ist nun gezwungen, ihren Plan umzustellen. " Natürlich müssen sich die Dinge ändern, aber es ist ein Teamspiel. Wir müssen weitermachen und letztendlich auch die Arbeit für Keira erledigen ", sagte Stürmerin Daly. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass auf den englischen Frauen nicht der ganz große Druck liegt.

Ein Unentschieden reicht und die Gewissheit ist groß, dass die Defensive enorm stark ist. Steht erneut die Null, sind der Gruppensieg und das Achtelfinale bereits sicher. Und das ist nicht allzu unwahrscheinlich, schließlich blieb England in den vergangenen acht WM-Spielen sechsmal ohne Gegentreffer - und traf dazu in 15 Partien in Folge selbst. Wenn das Team auch gegen China trifft, wäre es mit 16 Spielen am Stück ein neuer WM-Rekord.

China und Dänemark im Fernduell

Für China gilt es derweil, ein besseres Ergebnis als Dänemark zu erzielen. Die beiden Nationen sind punkt- und torgleich, gleichwohl sind die Däninnen aber nach dem gewonnenen direkten Duell im Vorteil. Sie bekommen es mit Haiti zu tun, das gegen China und England jeweils ohne eigenen Treffer verloren hat.

Bei den Skandinavierinnen hängt für gewöhnlich viel von Ausnahmespielerin Pernille Harder ab. Gegen England spielte die Neu-Münchnerin in der Sturmspitze, sie würde aber lieber ein Stück defensiver spielen, " wo ich etwas mehr in das Spiel eingebunden werden kann ", sagte Harder nach der Partie. " Ich denke, es macht mehr Spaß und ist cooler, im offensiven Mittelfeld zu spielen. Und ich denke, dort bin ich am besten. "

Auch Haiti hat theoretische Chancen auf das Achtelfinale

Und Dänemark braucht nun das Beste ihrer Besten. Im gesamten Turnier konnte Harder ihre Klasse noch nicht zeigen, gegen China bereitete sie zwar das entscheidende Tor per Ecke vor, wurde ansonsten aber von den stark verteidigenden Gegnerinnen aus dem Spiel genommen. Nun muss die 30-Jährige im Gruppenfinale Lösungen finden, um ihrem Team so helfen zu können, wie man es von ihr gewohnt ist und auch einfordert.

Ein Sieg gegen den Underdog reicht Dänemark aller Wahrscheinlichkeit zum Weiterkommen. Bei einem Remis dürfte China nicht gegen England gewinnen oder ebenfalls Unentschieden spielen und dabei mehr Tore schießen. Eine Niederlage gegen Haiti (kann bei eigenem Sieg und chinesischer Niederlage auch noch weiterkommen) mit zwei Toren Unterschied wäre das sichere Aus, bei einem Tor Unterschied müsste China mindestens genauso hoch im Parallelspiel verlieren.

Fakten zum Spiel China gegen England - Spiele gegeneinander: 5 (3 Siege China, 1 Remis, 1 Sieg England)



- FIFA-Ranking: China Platz 14 / England Platz 4



- Beste WM-Platzierung: China - Vize-Weltmeister 1999 / England - Dritter Platz 2015



- Fun Fact: Noch nie hat eine Mannschaft bei einer Frauen-WM alle drei Gruppenspiele mit 1:0 gewonnen, England könnte dieses minimalistische Kunststück gelingen.