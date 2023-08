Nachdem die Nationalmannschaft Dänemarks in ihrem Auftaktmatch das Team Chinas durch ein Kopfballtor Vansgaards in der 90. Minute mit 1:0 niedergerungen hatte, musste sie sich am Freitag Europameister England mit 0:1 geschlagen geben. Die Søndergaard-Truppe ging schon früh in Rückstand (6.) und war über weite Strecken der Partie das passivere Team. Dennoch kam sie zu einer späten Großchance zum Ausgleich: In Minute 87 landete ein Kopfstoß Vansgaards am Pfosten.