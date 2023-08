1. Spielbeginn

Langsam aber sicher steigt die Spannung in Adelaide. Die australische Schiedsrichterin Casey Reibelt hat die beiden Teams bereits auf den Rasen des Coopers Stadiums geführt und aktuell erklingen die Nationalhymnen. In wenigen Minuten kann es dann losgehen mit diesem Endspiel ums Weiterkommen in der Gruppe D zwischen China und England.

Noch ein Blick auf die Aufstellungen: Bei China ersetzt Trainerin Shui Qingxia die gesperrte Rui Zhang durch Shuang Wang, die gegen Haiti den Siegtreffer erzielt hatte. Bei England gibt es derweil drei Wechsel. Für die angeschlagene Keira Walsh sowie Ella Toone und Chloe Kelly (beide Bank) starten Katie Zelem, Jess Carter und Lauren Hemp.

China geht zwar als Außenseiter in die Partie, hat das Weiterkommen aber immerhin noch selbst in der Hand. Bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren würde man England in der Tabelle überflügeln. Auch bei einem Remis hätte man eine theoretische Chance aufs Weiterkommen, allerdings dürfte Dänemark dann parallel gegen Haiti nicht punkten. Die Vizeweltmeisterinnen von 1999 müssen im Vergleich zu den ersten beiden Partien offensiv mächtig zulegen, wenn sie gegen die defensivstarken Engländerinnen eine Chance haben wollen. Dabei müssen sie ausgerechnet auf die erfahrene Rui Zhang verzichten, die gegen Haiti die Rote Karte sah.

Die Engländerinnen können heute einen neuen Rekord aufstellen, wenn ihnen gegen China ein Treffer gelingt. Die Lionesses haben in ihren letzten 15 WM-Spielen jeweils mindestens einmal getroffen, Nummer 16 wäre Rekord. Sollte es ein weiteres 1:0 geben, würde England ein weiteres Kunststück gelingen, denn noch nie hat eine Mannschaft bei einer Frauen-WM alle drei Gruppenspiele mit 1:0 gewonnen.

Topfavorit England hat bisher nur defensiv überzeugt. Gegen Außenseiter Haiti vergaben die Lionesses dermaßen viele Chancen, dass der 1:0-Sieg bis zum Ende auf wackligen Beinen stand. Im Gruppentopspiel gegen Dänemark verwalteten die Britinnen einen frühen Führungstreffer zwar souverän, wirkten aber offensiv harmlos. Nun fällt mit Keira Walsh auch noch eine Schlüsselfigur im englischen Spiel aus. Die Mittelfeldakteurin vom FC Barcelona war gegen Dänemark im Rasen hängen geblieben und musste mit Kniebeschwerden raus. Ein zunächst befürchteter Kreuzbandriss ist es zum Glück nicht geworden, aber Walsh wird ihrem Team zumindest heute erstmal fehlen. Sie ist zwar als Ersatz gemeldet, aber ein Einsatz scheint unwahrscheinlich.

Die vier Teams der Gruppe D haben sich bisher sehr minimalistisch präsentiert. In allen vier absolvierten Partien reichte ein einziges Tor, um den Sieger zu ermitteln. England ging dabei als einziges Team zweimal siegreich vom Platz und führt die Tabelle an. Ein Punkt reicht den Europameisterinnen heute bereits, um sicher als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen. Bei einem chinesischen Erfolg hingegen wird es spannend. Die Asiatinnen haben genau wie die stark eingeschätzten Däninnen, die gegen das bereits so gut wie ausgeschiedene Haiti spielen, bisher drei Punkte auf dem Konto. Es wäre also denkbar, dass am Ende drei Teams mit sechs Punkten dastehen und das Torverhältnis entscheiden muss.