Lauren James trifft England nach Sieg gegen Dänemark fast im Achtelfinale Stand: 28.07.2023 12:24 Uhr

England hat bei der WM in Australien und Neuseeland fast sicher das Achtelfinale erreicht. Die Europameisterinnen gewannen am Freitag (28.07.2023) ihr zweites Gruppenspiel gegen Dänemark mit 1:0 (1:0).

Von Hanno Bode

Lauren James erzielte vor rund 40.000 Zuschauern in Sydney früh das goldene Tor für die "Lionesses" (6.). England war über weite Phasen des europäischen Duells tonangebend und zeigte die fußballerisch reifere Vorstellung. Allerdings mussten die Britinnen den verdienten Sieg teuer bezahlen: Mittelfeld-Strategin Keira Walsh schied im ersten Abschnitt mit dem Verdacht einer schweren Knieverletzung aus.

Der zweite 1:0-Sieg in der zweiten WM-Partie könnte für die "Lionesses" bereits die vorzeitige Qualifikation für die Runde der letzten 16 bedeuten, sollte es im Duell heute (13 Uhr MESZ, live im Ersten und auf sportschau.de) zwischen China und Haiti () keinen Gewinner geben. Ansonsten würde England im letzten Gruppenspiel am kommenden Dienstag (01.08.2023, 13 Uhr MESZ, im Live-Ticker auf sportschau.de) gegen China in jedem Fall ein Remis zum Weiterkommen reichen.

James bringt England früh in Führung

"Sie kann alles am Ball. Hoffentlich ist sie gegen uns nicht zu gut." Dieser Satz stammt aus dem Munde von Pernille Harder. Das überschwängliche Lob der Dänin - ihrerseits auch eine gar nicht einmal so unbegabte Fußballerin - galt Lauren James, mit der die Stürmerin in der vergangenen Serie noch gemeinsam bei Chelsea gespielt hatte. Die Neu-Münchnerin wusste also nur zu gut um die Qualitäten der Engländerin, die in der Auftaktpartie des Europameisters gegen Haiti (1:0) nur auf der Bank gesessen hatte.

Gegen Dänemark rutschte die 21-Jährige wie auch Rachel Daly in die Startelf und war bei ihrem WM-Debüt sofort Dreh- und Angelpunkt im Spiel der "Lionesses". Und dass James - wie von Harder korrekt beobachtet - mit dem Ball alles kann, zeigte die Offensivfrau in der sechsten Minute, als sie Keeperin Lene Christensen mit einem Schlenzer aus 17 Metern zum 1:0 überwand. Josefine Hasbo hatte James allerdings auch zu spät und vor allem zu zögerlich angegriffen.

Dänemark findet offensiv kaum statt

Mit der Führung im Rücken lief der Ball anders noch als gegen Haiti flüssig durch die englischen Reihen. Das Team von Trainerin Sarina Wiegman-Glotzbach hatte deutlich mehr Ballbesitz und schnürte die Däninnen in der eigenen Hälfte ein. James blieb dabei omnipräsent. Zwei weitere Male kam sie aus guten Positionen zum Abschluss, fand ihre Meisterin aber jeweils in Torsteherin Christensen (20., 21.).

Und was machte Dänemark? Die Skandinavierinnen liefen sehr viel - allerdings primär hinterher. Offensiv fanden die Nordeuropäerinnen 24 Minuten lang praktisch nicht statt, um dann fast wie aus dem Nichts zum Ausgleich zu kommen: Rikke Madsen wurde nach einem Fehler in Englands Aufbauspiel in Szene gesetzt, verfehlte mit ihrem Schuss aus spitzem Winkel jedoch ganz knapp das Ziel. Es war die beste Möglichkeit der Mannschaft von Coach Lars Søndergaard vor der Halbzeit.

Walsh muss verletzt raus - Kreuzbandriss?

Die Engländerinnen, die mit einem Trauerflor in Gedenken an den am 24. Juli im Alter von 69 Jahren verstorbenen Ex-Nationalspieler Trevor Francis aufliefen, blieben das tonangebende Team. Aber im letzten Drittel des Feldes agierte der Europameister nicht entschlossen genug. Schlimmer noch als die mangelnde Effizienz im Abschluss war für die "Lionesses" jedoch die verletzungsbedingte Auswechslung von Walsh. Die defensive Mittelfeldspielerin - auf der "Sechs" eigentlich unverzichtbar für England - blieb in der 35. Minute im Rasen hängen und musste daraufhin mit einer Trage vom Platz getragen werden.

Englands Mittelfeld-Strategin Keira Walsh wird mit einer Trage vom Platz gebracht.

Dass die 26-Jährige dabei weinte und einen verzweifelten Gesichtsausdruck machte, lässt das Schlimmste befürchten: einen Kreuzbandriss. Walsh wäre nach Beth Mead und Leah Williamson, die wegen denselben Verletzungen die WM verpassen, bereits die dritte Leistungsträgerin, auf die Wiegman-Glotzbach verzichten müsste.

Vangsgaard scheitert am Pfosten

Laura Coombs ersetzte Walsh und feierte damit im zarten Alter von 32 Jahren ihr Weltmeisterschafts-Debüt. Die promovierte Betriebswissenschaftlerin - älteste Akteurin im Aufgebot des Europameisters - machte ihre Aufgabe gut. England blieb nach dem Seitenwechsel zunächst dominant. Erst nach rund 60 Minuten legten die Däninnen ihre Zurückhaltung etwas ab und versuchten, mehr Offensiv-Akzente zu setzen. Zwingend war das alles aber nicht, was die Skandinavierinnen in der englischen Hälfte vortrugen. Mit der Hereinnahme von Amalie Vangsgaard (71.), der Siegtorschützin gegen China, versuchte Søndergaard, dem Angriffsspiel seines Teams mehr Wucht zu verleihen.

Und tatsächlich hätte die "Jokerin" beinahe gestochen: In der 87. Minute stand nach ihrem Flugkopfball nur der Pfosten dem dänischen Ausgleich im Wege. Es war die beste und letzte Chance für Dänemark im ganzen Spiel.