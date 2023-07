Ganz später Treffer in Perth Amalie Vangsgaard lässt Dänemark gegen China jubeln Stand: 22.07.2023 16:06 Uhr

Dänemark ist gegen China mit einer durchwachsenen Leistung in die Endrunde der Frauen-WM 2023 gestartet, hat aber dennoch die drei Punkte eingefahren: Ein Last-Minute-Tor von Einwechselspielerin Amalie Vangsgaard bescherte den Nordeuropäerinnen am Samstag (22.07.2023) den glücklichen Sieg im Spiel der Vorrundengruppe D.

Von Uli Petersen

Lange Zeit sah es im Stadion im australischen Perth nach einer Nullnummer aus, doch in der 90. Minute hatten die Däninnen tatsächlich noch ein As im Ärmel: Nach einer Ecke von Superstar Pernille Harder traf die 1,82 Meter große Vangsgaard per Kopf aus dem Strafraumzentrum rechts ins Eck (90.) zum umjubelten Siegtreffer. Bitter für China, das zuvor über weite Strecken den etwas besseren Eindruck gemacht hatte in einem Duell zwischen zwei unter dem Strich spielerisch enttäuschenden Mannschaften.

Bei der letzten WM-Teilnahme 2007 waren die Däninnen - unter anderem nach einem 2:3 im Gruppenspiel gegen China - nach der Vorrunde ausgeschieden. Wohin die Reise für die Europäerinnen 16 Jahre später beim Turnier in Australien und Neusseeland führen wird, ist noch nicht abzusehen. Sicher ist: Sie werden sich deutlich steigern müssen, um am zweiten Spieltag am kommenden Freitag (28.07.2023, 10.30 Uhr MESZ, Livestream auf sportschau.de) auch gegen England zu punkten. Allerdings: Auch die Europameisterinnen konnten in ihrem Auftaktspiel noch nicht überzeugen, sie schlugen Außenseiter Haiti nur knapp mit 1:0.

China nimmt Dänemark-Star Harder aus dem Spiel

In ihr erstes Gruppenspiel in Gruppe D starteten Dänemark und China offensiv verhalten, dafür aber kämpferisch. Nachdem sich das Geschehen in der Anfangsphase überwiegend im Mittelfeld abgespielt hatte, kamen die Chinesinnen immerhin zu ersten Schusschancen (6., 7.) und Ecken vor dem Tor der Nordeuropäerinnen, ohne den Kasten ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Bei den Däninnen konnte Offensivspielerin Pernille Harder, die zur neuen Saison vom FC Chelsea zum FC Bayern München wechselt, im Mittelfeld in Durchgang eins gar keine Akzente setzen - ein Verdienst der chinesischen Defensive. Harders Team präsentierte sich im Angriff entsprechend planlos - und kam folglich auch nicht zu Möglichkeiten. Eine Gelbe Karte gegen Rikke Sevecke nach einem Trikotzupfer an der Mittellinie (40.) brachte immerhin vor der Pause noch etwas Aufregung ins Spiel. Nur sechs Schussversuche in den ersten 45 Minuten - so wenige hatte es bei dieser WM zuvor nur in der Partie zwischen Australien und Irland gegeben.

Hasbo vergibt per Kopf eine Großchance

In den Kabinen wählten die Trainer Lars Söndergaard und Qingxia Shui wohl Worte wie "schneller, direkter nach vorne spielen" oder "mehr Druck machen und schneller umschalten", denn unmittelbar nach dem Seitenwechsel machten beide Mannschaften genau das. Nach zwei frühen Möglichkeiten für China (47., 49.) hätte auf der anderen Seite die freistehende Josefine Hasbo ihren Kopfball eigentlich zum 1:0 für Dänemark versenken müssen (49.).

China unterläuft fast ein Eigentor

Doch eine wirkliche Qualitätssteigerung fand danach nicht statt; es blieb auch nach mehreren Wechseln ein Spiel, in dem Kampf Trumpf war. China war das bemühtere Team, aber den Asiatinnen fehlte in der Offensive vor allem die Genauigkeit im Passspiel und beim Abschluss. Einmal allerdings hatten die Chinesinnen in der Partie noch das Glück auf ihrer Seite: Shanshan Wang wäre nach einem Freistoß der Däninnen per Kopf um ein Haar ein Eigentor unterlaufen (74.).

Eine Besonderheit soll am Ende nicht unerwähnt bleiben: Die Partie zwischen Dänemark und China war die erste bei der laufenden WM, in der es keinen Strafstoß gab.