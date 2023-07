Pernille Harder im Blickpunkt Dänemark bei der WM - Hoffnungen liegen auf Bayern-Zugang Stand: 21.07.2023 09:56 Uhr

Wenn Dänemark am Samstag (22.07.2023, 14.00 Uhr MESZ) bei seinem ersten WM-Auftritt auf China trifft, dürften die meisten deutschen Fans auf eine Frau schauen: Pernille Harder.

Dänemark gegen China - das ist im Frauenfußball ein Duell mit viel Tradition. 17 mal spielten die beiden Nationen bereits gegeneinander - zumeist hatte China das bessere Ende dabei für sich. Die Chinesinnen gewannen zehnmal. Das letzte Spiel, das beide gegeneinander bestritten, lief allerdings anders: Beim Algarve-Cup 2019 siegten die Däninnen mit 1:0.

Harder - 70 Tore in 141 Länderspielen

Den Treffer damals erzielte: Pernille Harder. Auf die auch jetzt, vier Jahre später, die meisten Augen der Experten gerichtet sind. Die 30-jährige Angreiferin ist unumstrittene Starspielerin im dänischen Team, kann dabei auf jede Menge Erfahrung zurückgreifen: Sie hat schon 141 Länderspiele auf dem Konto, dabei gelangen ihr bisher 70 Tore.

Sie ist nach wie vor die gefährlichste Angreiferin ihres Teams - und eine beliebte Mannschaftskollegin nicht nur in der dänischen Nationalmannschaft, sondern auch in ihren bisherigen Klubs. Gerade erst gewann sie mit dem FC Chelsea den englischen FA-Cup. Es wird allerdings ihr letzter Titel für die "Blues" bleiben, denn Harder wechselt zur nächsten Saison zum FC Bayern München.

Ein Paar wechselt zum FC Bayern

Für Harder, zweimal als Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, ist es eine Rückkehr in die Bundesliga. Die dänische Stürmerin spielte von 2017 bis 2020 für den VfL Wolfsburg und traf dort in 114 Spielen 105-mal. 2020 wurde sie als erste Nichtdeutsche zur Fußballerin des Jahres in Deutschland gewählt.

Wolfsburg: Pernille Harder mit der "Torjäger-Kanone"

Und Harder kommt nicht allein. Sie bringt auch ihre Lebenspartnerin mit nach München: Magdalena Eriksson. Die schwedische Verteidigerin spielte zuletzt ebenfalls für Chelsea und war dort seit 2019 Kapitänin.

Dänemark bei der Euro schon früh raus

Bei der WM allerdings sind die beiden in ihren Nationen getrennt. Und Harder hat mit ihrem Team einiges gutzumachen, was die Auftritte bei Großereignissen betrifft. Eine WM-Endrunde konnte Dänemark das letzte Mal 2007 erreichen, die vergangene Europameisterschaft verlief enttäuschend. Nach Vorrundenniederlagen gegen Spanien (0:1) und Deutschland (0:4) schied man 2022 in England schon nach der Vorrunde aus.

Bei der Qualifikation zur WM allerdings hielten sich die Skandinavierinnen schadlos: In ihrer Qualifikationsgruppe mit Bosnien, Montenegro, Aserbaidschan und Malta gelangen in acht Spielen acht Siege bei einer Tordifferenz von 40:2.

Verteidigerin Pedersen muss passen

"Es wird die größte Weltmeisterschaft der Geschichte, und wir werden unser Bestes tun, um sowohl in Dänemark als auch in Australien eine rot-weiße Fußballparty zu feiern", sagt Trainer Lars Söndergaard.

Allerdings musste der 64-jährige Coach noch eine Änderung in seinem Kader vornehmen: Wenige Tage vor Turnierbeginn teilte der dänische Verband mit, dass die 31-jährige Verteidigerin Sofie Junge Pedersen, deren Wechsel von Juventus zu Inter Mailand erst wenige Tage zuvor bekannt worden war, die WM verletzungsbedingt verpassen wird.

Fakten zum Spiel Spiele gegeneinander: 17 / Dänemark 3 Siege / China 10 Siege / Remis 4



- FIFA-Ranking: Dänemark Platz 13, China Platz 14



. Beste WM-Platzierung: Dänemark - Viertelfinale 1991 und 1995, China - Vize-Weltmeister 1999



- Fun Fact: Pernille Harder gelangen schon sieben Hattricks im Nationalteam. Der erste bei ihrem ersten Länderspiel-Einsatz. Damals, 2009, spielte sie als 16-Jährige gegen Georgien (15:0).