Turnier-Modus bei der Frauen-WM So sind die Regeln für das Weiterkommen in die K.o.-Runde Stand: 25.07.2023 11:17 Uhr

16 Teams erreichen bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland die K.o.-Runde. Was passiert in einer Gruppe bei Punktgleichheit? Ein Überblick über den Turnier-Modus in der Vorrunde.

32 Teams nehmen an der WM teil und damit so viele wie nie zuvor. Dies vereinfacht den Modus deutlich: Aus jeder der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich die beiden besten Teams für das Achtelfinale. Quervergleiche von Gruppendritten - wie noch bei der WM 2019 - sind nicht mehr nötig. Ein Überblick über den Modus.

Tordifferenz statt direkter Vergleich entscheidend

Es gibt acht Gruppen à vier Mannschaften. Jeder spielt gegen jeden. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite ziehen ins Achtelfinale ein. Dies sind die Regeln für das Weiterkommen:

1. Tordifferenz aus allen Spielen (also nicht der direkte Vergleich zwischen zwei Mannschaften)

2. Mehr geschossene Tore

Auch Losentscheid möglich

Sollten zwei oder mehr Teams in beiden Kategorien identische Werte haben, werden die Partien untereinander betrachtet. Nach folgenden Kriterien:

1. Gewonnene Punkte in den Partien gegen die betroffenen anderen Mannschaften

2. Bessere Tordifferenz

3. Geschossene Tore

4. Fairplay-Wertung - die Mannschaften sammeln Minuspunkte. (Gelbe Karte 1 Punkt / Gelb-Rot 3 Punkte / Rote Karte 4 Punkte / erst Gelb und später im Spiel Rot 5 Punkte)

5. Losentscheid