Europa League Barcelona vergibt Sieg gegen Manchester United Stand: 16.02.2023 21:00 Uhr

Der FC Barcelona hat im Duell der Schwergewichte in der ersten K.o.-Runde der Europa League einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der FC Salzburg besiegte die AS Rom.

Die Mannschaft um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen und den ehemaligen Bayern-Star Robert Lewandowski kam am Donnerstagabend (16.02.2023) im packenden Hinspiel gegen Manchester United trotz Führung nur zu einem 2:2 (0:0) und steht somit vor dem Gastspiel in England unter Druck.

Beide Mannschaften waren in der ersten Halbzeit nach dem Anpfiff sofort im Spiel. Dennoch gab es die erste klare Torchance für das Team aus Manchester erst in der 28. Minute. Wout Weghorst nutze seine gute Gelegenheit ebenso wenig wie Marcus Rashford kurze Zeit später (34.). Für Barcelona vergab Jordi Alba eine aussichtsreiche Chance (37.), er scheiterte an Man-United-Torhüter David de Gea.

Kounde unterläuft Eigentor

Marcos Alonso (50.) brachte den Champions-League-Absteiger aus Barcelona dann in Führung. Doch nur wenig später glich Rashford (53.) aus.

Nach einem Eigentor des französischen Vizeweltmeisters Jules Kounde (59.) lag Manchester vorne, Raphinha (76.) sorgte für das 2:2. Damit setzte Barcelona seine beeindruckende Serie fort: Seit nun 17 Pflichtspielen (15 Siege, zwei Unentschieden) ist Barca ungeschlagen, zuletzt hatten die Katalanen im Oktober eine Niederlage kassiert (0:3 gegen Bayern München in der Champions League). Das Rückspiel findet am 23. Februar im Stadion Old Trafford statt.

Donezk und Salzburg auf Kurs

Auf Kurs Richtung Achtelfinale ist Schachtjor Donezk nach einem 2:1 (2:0) gegen Stade Rennes. Der FC Salzburg jubelte nach einem späten Treffer von Nicolas Capaldo (88.) über ein 1:0 (0:0) gegen die AS Rom und erspielte sich eine gute Position fürs Weiterkommen.