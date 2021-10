Zweite Hälfte, gleiche kalte Dusche

Spieler von Regensburg und Rostock im Nebel

Direkt nach der Pause kam es noch dicker für Regensburg. Scheiterte Hansa-Angreifer Streli Mamba zunächst noch an Torhüter Alexander Meier (49.), machte es Mamba sechs Minuten später besser, als er den Ball durch die Beine des Keepers ins Tor schob (55.).

Zwanzig Minuten vor dem Ende keimte noch einmal Hoffnung auf beim Jahn. Sarpreet Singh erzielte mit einer artistischen Einlage den Anschlusstreffer (71.). In der Folge hatte Regensburg noch einige dicke Chancen, von Rostock kam nichts mehr. Und erst mit der fast letzten Aktion in der regulären Spielzeit belohnte sich der Jahn für seine Hartnäckigkeit: Joel Zwarts verwertete einen Abstauber zum 2:2 (90.) - Verlängerung!

Regensburg dominiert auch die Verlängerung

In den zusätzlichen 30 Minuten blieben die Regensburger am Drücker und durften erneut jubeln, als Steve Breitkreutz einen Eckball per Kopf ins lange Eck verlängerte (101.). Regensburg hatte das Spiel gedreht und durfte sich schon fast über das Erreichend es Achtelfinales freuen, ehe Hansa noch einen letzten Versuch startete und Pascal Breier aus wenigen Metern traf (120.).