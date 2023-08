1. DFB-Pokal-Runde Gladbach erfüllt Pflichtaufgabe gegen Bersenbrück Stand: 11.08.2023 19:51 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat Trainer Gerardo Seoane dank der treffsicheren Neuzugänge ein perfektes Pflichtspieldebüt im DFB-Pokal beschert.

Am Freitagabend (11.08.2023) wurde der dreimalige Pokalsieger seiner Favoritenrolle beim lockeren 7:0 (4:0) gegen den Fünftligisten TuS Bersenbrück gerecht. Seoane erlebte an der Seitenlinie im Fußballstadion von Osnabrück einen entspannten Abend.

Geburtstagskind Franck Honorat (21., 56.), Nathan Ngoumou (26.), Tomas Cvancara (32., 35.), Robin Hack (78.) und Grant-Leon Ranos (90.) erzielten die Treffer der Gäste an der Bremer Brücke. Die Gladbacher setzten damit eine Serie fort, sie waren zuletzt vor zehn Jahren in der ersten Pokalrunde gescheitert.

Bersenbrück frech, Gladbach müht sich ins Spiel

Es war allerdings ein frecher Beginn des fünftklassigen TuS Bersenbrück. Die Gastgeber gaben direkt Vollgas, liefen risikoreich an und setzten Gladbach überraschend effektiv unter Druck. So musste der neue Borussia-Kapitän, Torwart Jonas Omlin, nach auskurierten Schulterproblemen direkt einen frühen Arbeitsnachweis liefern. Patrick Papachristodoulous Schuss aus dem Strafraum parierte er vor die Füße von Saikouba Manneh – dieser schoss Omlin dann an (2.).

Die "Fohlen" wirkten überrumpelt und offenbarten eklatante Mängel in der defensiven Zuordnung, mühten sich vor den etwa 10.000 nach Osnabrück mitgereisten Fans nur langsam ins Spiel.

Widerstand des TuS schwindet: Cvancara schlägt zweimal zu

Aber die Borussen spielten anschließend die eigene Qualität trotz des schwachen Starts gnadenlos aus. Zunächst erzielte Sommer-Zugang Honorat nach Vorlage des ebenfalls neuen Stürmers Cvancara seinen ersten Treffer für Gladbach, der später selbst noch vor dem Halbzeitpfiff einen Doppelpack in nur vier Minuten schnürte. Auch N'Goumou hatte sich zuvor in die Torschützenliste eingetragen.

Bei allen Gegentoren offenbarte Bersenbrück nach dem intensiven Beginn schließlich doch große Zuordnungsprobleme. Der Fünftligist konnte mit dem Borussia-Tempo nicht mehr mithalten, rannte aber weiter an.

Die Pausenführung der Gäste vom Niederrhein hätte sogar noch höher ausfallen können: Sowohl Maximilian Wöber (26.) als auch der auffällige Mittelfeldmotor N'Goumou (39.) hatten das Aluminium getroffen, Cvancara sich noch einen Slapstick-Fehlschuss aus kurzer Distanz geleistet (39.).

Auch Mönchengladbachs Joker stechen

Der Spielverlauf brachte in Hälfte zwei keine Überraschungen mehr. Honorat drehte nochmal auf, wirbelte die Bersenbrücker Defensive weiter durcheinander und kam zu vielen guten Chancen. Eine davon nutzte er auch zu seinem zweiten Tor.

Danach konnte Bersenbrück etwas durchschnaufen, Gladbach-Trainer Gerardo Seoane nahm in der 72. Minute Honorat als auffälligsten Mann der Partie runter, genau wie Mittelfeldtalent N'Goumou. Auch Hack, vor der Saison von Arminia Bielefeld geholt, kam ins Spiel. Nur wenige Minuten danach bedankte der Stürmer sich mit einem feinen Lupfertor. Und in Ranos traf auch noch ein weiterer Borussia-Joker zum 7:0-Endstand.

Bundesliga-Auftakt in Augsburg

Am 1. Spieltag der Bundesliga steht für Borussia Mönchengladbach ein Auswärtsspiel an. Dann reisen die "Fohlen" zum FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr).