Abwehrmann Greten fällt der Ball nach einem geklärten Einwurf im halbrechten Offensivkorridor vor die Füße. Er probiert sich aus 24 Metern mit einer Direktabnahme. Die segelt im hohen Bogen weit links am Ziel vorbei.

Netz schafft auf der linken Außenbahn einen ersten Durchbruch und flankt nach innen. Die Hereingabe ist aber viel zu hoch geraten. Honorat erreicht den Ball noch vor der rechten Grundlinie und leitet zu Čvančara weiter. Nachdessen Flugball begeht Pléa ein Offensivfoul an Verteidiger Greten.

Gelbe Karte für Patrick Papachristodoulou (TuS Bersenbrück) Der Linksverteidiger kommt im Mittelfeld mit einer Grätsche viel zu spät gegen Čvančara und erwischt den Tschechen am rechten Knöchel. Schiedsrichter Alexander Sather ahndet das Vergehen mit der ersten Verwarnung der Partie.

Infolge einer hohen Verlagerung auf den rechten Flügel schickt Pléa Čvančara mit einem direkten Pass an die halbrechte Sechzehnerkante. Vor dem Tschechen ist der aufmerksame Tus-Keeper Böhmann zur Stelle und klärt ins nahe Seitenaus.

Die erste Annäherung der Gäste! Der durch N'Goumou auf die tiefe rechte Strafraumseite geschickte Honorat nimmt den Kopf hoch und legt flach zurück für Landsmann Pléa, der sich die Ecke aus zentralen 14 Metern aussuchen kann. Er schiebt den Ball aber weit links am Ziel vorbei.

Der Favorit kommt noch sehr fahrig daher, scheint einen solch präsenten Widersacher nicht unbedingt erwartet zu haben. Die 10000 Anhänger der Fohlenelf sind in dieser Anfangsphase verhältnismäßig ruhig.

6.

Čvančara will einen Freistoß aus zentralen 25 Metern, den Muric mit einem Foul an Itakura verursacht hat, direkt im heimischen Gehäuse unterbringen. Seine Ausführung ist aber zu niedrig angesetzt und bleibt in der roten Mauer hängen.