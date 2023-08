1. DFB-Pokal-Runde Schalke gewinnt nach Rückstand in Braunschweig Stand: 11.08.2023 22:53 Uhr

Schalke 04 hat die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal mit einem Kraftakt überstanden. Bei Eintracht Braunschweig gewann Schalke nach einem Rückstand.

Durch das 3:1 (2:1) beim Ligakonkurrenten Braunschweig zog Zweitligist Schalke in die 2. Hauptrunde ein, die am 1. Oktober ausgelost wird. Anthony Ujah hatte Braunschweig in Führung gebracht (12.), aber Kenan Karaman (19.) und Paul Seguin (42.) drehten das Spiel für Schalke. Danny Latza sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+4).

Schalke findet die Antwort auf den Rückstand

Braunschweig startete gut und profitierte zunächst von einem Fehler in der Schalker Defensive. Schalkes Timo Baumgartl spielte den Ball zu kurz zu Torwart Marius Müller. Der Ball landete bei Ujah, der den Ball aus spitzem Winkel von links über Müller ins Tor schlenzte (12.). "Wir haben Braunschweig anders erwartet, nicht so hoch pressend" , sagte Timo Baumgartl im ZDF. "Da mussten wir uns erst drauf einstellen." Das Tor gehe "auf meine Kappe".

Anthony Ujah von Eintracht Braunschweig bei seinem Schuss zum 1:0 gegen Schalke 04

Schalke fand aber schnell eine Antwort: Paul Seguins Freistoß von der linken Seite verlängerte Braunschweigs Ujah an den zweiten Pfosten, wo Karaman den Ball ins Tor grätschte (19.).

Schalkes Kenan Karaman erzielt den 1:1-Ausgleich gegen Braunschweig im DFB-Pokal.

Schalke zeigte sich eiskalt ging kurz vor der Pause sogar in Führung: Brunner spielte rechts einen Doppelpass mit Dominick Drexler - das Zuspiel verwandelte Seguin wuchtig in den rechten Winkel. "Wir haben sehr erwachsen gespielt" , sagte Seguin im ZDF. "Wir haben die Zweikämpfe angenommen und auch mal lange gespielt - das ist das, was du in der 2. Bundesliga oder iim DFB-Pokal brauchst."

Entscheidung und zwei Platzverweise in der Nachspielzeit

In der zweiten Hälfte verlor die Partie an Tempo und Unterhaltungswert. Die besten Chancen hatte Schalke: Karaman spielte rechts Bryan Lasme frei der frei vor Braunschweigs Torwart Hoffmann auftauchte. Hoffmann wehrte den Schuss von Lasme aber zur Ecke ab (74.). Karaman verpasste zudem bei einem Querpass von Lasmes von rechts vor dem leeren Tor nur um Zentimeter den Ball (87.).

Zweikampf zwischen Cedric Brunner (l.) vom FC Schalke 04 und Braunschweigs Jannis Nikolaou

Die beste Chance für Braunschweig entstand in der 89. Minute aus mehreren Fehlpässen der Schalker: Rayan Philippe bekam den Ball von Maurice Multhaup bedient, doch Schalkes Torwart Müller wehrte den Ball ab.

In der Nachspielzeit sah Braunschweigs Sebastian Griesbeck noch die Gelb-Rote Karte (90.+2), Schalkes Latza vollendete einen danach einen Konter zum 3:1 (90.+4). Auch Schalkes Lino Tempelmann sah in den letzten Minuten noch Gelb-Rot (90.+5) und fehlt damit in der 2. Runde.

Am Sonntag kommender Woche: Das gleiche Spiel nochmal

Am kommenden Spieltag spielen beide Teams erneut in Braunschweig gegeneinander. Am Sonntag (20.08.2023, 13.30 Uhr) ist die Partie am 3. Spieltag der 2. Bundesliga angesetzt.

Nach zwei Spielen ist Schalke mit drei Punkten Tabellenzehnter, Braunschweig steht mit noch null Zählern auf dem 16. Platz.