DFB-Pokal, 2. Runde Außenseiter 1. FC Saarbrücken freut sich auf Bayern München Stand: 01.10.2023 19:58 Uhr

In der zweiten Runde des DFB-Pokals freut sich Drittligist Saarbrücken auf den Knaller gegen die Bayern. Lautern fordert den 1. FC Köln auf dem Betzenberg, und der BVB erwartet die TSG Hoffenheim. Gespielt wird am 31. Oktober und 1. November.

"Das ist der absolute Knaller, die maximal schwere Aufgabe", sagte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl am Sonntag in der Sportschau, "ein Supergegner, volles Stadion, wir werden alles versuchen." Titelverteidiger RB Leipzig trifft auswärts auf den Erstliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg.

Drittligist Viktoria Köln erwartet Erstligist Eintracht Frankfurt

Einen attraktiven Gegner erhielt auch Viktoria Köln mit dem Erstligisten Eintracht Frankfurt. Stephan Küsters, der Sportliche Leiter des Drittligisten, freut sich auf "ein ausverkauftes Stadion". Er sagte aber zu einem möglichen Spiel in der Heimstätte des 1. FC Köln: "Wir müssen schauen, ob es sich lohnt, ins große Stadion zu ziehen."

Ein weiteres Pokal-Duell der dritten mit der ersten Liga ist SV Sandhausen gegen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Der FC 08 Homburg hoffte vergeblich auf einen Erstligisten. Der einzige Regionalligist im Lostopf trifft auf den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. "Schönes Los", kommentierte Homburg-Trainer Danny Schwarz.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog der frühere Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Shkodran Mustafi, insgesamt folgende Duelle für die zweite Runde:

Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals

Wer spielt in der 2. Runde gegen wen? 1. FC Saarbrücken - Bayern München Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld - Hamburger SV SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf FC Homburg - SpVgg Greuther Fürth SV Sandhausen - Bayer Leverkusen FC St. Pauli - Schalke 04 1. FC Nürnberg - FC Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg SC Freiburg - SC Paderborn VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin Hertha BSC - Mainz 05 Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln

Wann wird die 2. Runde gespielt?

Die 2. Hauptrunde wird am 31. Oktober und 1. November gespielt. Live-Spiele in ARD und ZDF werden nach der Auslosung festgelegt. ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 Spiele des Wettbewerbs live.

2. Hauptrunde: 31. Oktober/1. November 2023

31. Oktober/1. November 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024

30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale in Berlin: 25. Mai 2024

Was gibt es neben dem Pokal zu gewinnen?

Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die ab der Saison 2024/25 gilt, ein Startrecht in der Gruppenphase der Europa League.

Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokal-Endspiels kann in keinem Fall profitieren.

Die DFB-Pokal-Trophäe

Welche Einnahmen gibt es für die Klubs?

Seit 2022 gilt im Pokal ein neuer Vertrag für die TV-Rechte. In der Saison 2022/23 schüttete der DFB so viel Geld wie nie zuvor an die Klubs aus. In dieser Saison werden die Beträge bis zum Halbfinale nochmal leicht übertroffen. Die genauen Zahlen für das Endspiel hat der DFB noch nicht bekannt gegeben.

Alle teilnehmenden Klubs erhalten demnach mindestens 209.247 Euro für die 1. Hauptrunde. Wer die 1. Runde übersteht, bekommt in der 2. Runde mehr als 400.000 Euro dazu, die Beträge pro Runde steigern sich immer weiter.

Bei den Einnahmen aus Eintrittskartenverkauf und Bandenwerbung müssen die Klubs nach Abzug aller Kosten und Steuern das Geld teilen. Zehn Prozent dieser Einnahmen gehen außerdem an den DFB, jeder Klub erhält also 45 Prozent dieses Geldes.

Prämien DFB-Pokal (in Euro) Runde 2022/23 2023/24 1. Hauptrunde 209.247 215.600 2. Hauptrunde 418.494 431.200 Achtelfinale 836.988 862.400 Viertelfinale 1.673.975 1.724.800 Halbfinale 3.347.950 3.449.600 Verlierer Finale 2.880.000 offen Sieger Finale 4.320.000 offen