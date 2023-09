Pokalerfolg trotz Verletzungssorgen Bayern München schlägt Münster souverän Stand: 26.09.2023 23:12 Uhr

Der FC Bayern München hat souverän die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Gegen den Drittligisten Preußen Münster feierte der Rekordmeister einen klaren 4:0 (3:0)-Erfolg.

Die Treffer für den Rekordmeister erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (9.), Konrad Laimer (40.), Frans Krätzig (45.+5) und Mathys Tel (86.).

"Wir haben uns auf jeden Fall gut verkauft. Wir haben unser Bestes gegeben, die Fans waren auch zufrieden. Ich war froh, dass ich auf dem Platz stehen konnte" , sagte Preußen-Spieler Sebastian Mrowca der Sportschau.

"Die Einstellung, die Leidenschaft haben gestimmt. Es war eine tolle Leistung von uns ", sagte. Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann der Sportschau.

Neue Viererkette

Thomas Tuchel stellte am Dienstag (26.9.2023) eine neu formierte Viererkette auf den Platz. Dayot Upamecano (Adduktorenprobleme), Matthijs de Ligt (Schlag aufs Knie) und Kim Min-jae (Schlag auf den Oberschenkel) blieben angeschlagen in München. Stattdessen bildeten Mittelfeldspieler Leon Goretzka und der gelernte Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui die Innenverteidigung. Neuzugang Daniel Peretz ersetzte Sven Ulreich im Tor, Harry Kane nahm auf der Bank Platz.

Auch Münsters Trainer Sascha Hildmann musste eine Änderung im Tor vornehmen. Der von den Bayern ausgeliehene Johannes Schenk ersetzte Maximilian Schulze Niehues, der wegen der anstehenden Geburt seines Kindes nicht im Kader stand.

Bayern früh überlegen, gefährlicher Batzmaz-Abschluss

Nach einem Feuerwerk der Münsteraner Anhänger pfiff Schiedsrichter Daniel Jöllenbeck die Partie ein paar Minuten später an. Die Bayern starteten erwartetet offensiv ausgerichtet - Münster hatte Glück, dass Jöllenbeck nach vier Minuten nicht auf Elfmeter entschied. Schenk hatte Serge Gnabry im Strafraum stürmisch abgeräumt. Der Nationalspieler musste wegen einer Hand-Verletzung kurz darauf ausgewechselt werden.

Bayern München spielte sich in der Anfangsphase in der Münsteraner Hälfte fest. Nach einem langen Ball von Joshua Kimmich hinter die Abwehrkette verwertete Choupo-Moting eine Flanke von Tel zum 1:0. Auch nach der Führung blieb München am Drücker, aber auch Münster spielte sich nach knapp 20 Minuten eine erste Großchance heraus. Ein Schuss von Malik Batmaz wurde von Goretzka abgefälscht und am Ende von Peretz pariert.

Joker Krätzig trifft zum 3:0-Halbzeitstand

Nach 30 Minuten mussten sich alle Beteiligten erneut gedulden. Jöllenbeck unterbrach die Partie für einige Minuten, da der Bayern-Anhang zahlreiche Tennisbälle auf den Platz warf. Mit einem Spruchband "Nein zum Supercup am Pokal-Wochenende" machten die Fans ihren Unmut über die Ansetzung deutlich.

Nach Wiederanpfiff setzte sich der Favorit weiter in der gegnerischen Hälfte fest. Münsters Torwart Schenk konnte sich nach und nach auszeichnen. Einen Kopfball von Goretzka parierte der 20-Jährige glänzend (39.). Wenig später musste Schenk dann zum zweiten Mal hinter sich greifen. Erneut wurde Münsters Abwehrreihe mit einer Flanke aus dem Halbfeld überwunden - Laimer veredelte die Vorlage von Goretzka per Kopf. Die Bayern legten sich die Bälle jetzt zurecht und drängten auf den nächsten Treffer. Nach einer kurz ausgeführten Ecke spitzelte Krätzig den Ball durch die Beine von Keeper Schenk zum 3:0-Halbzeitstand.

Tel setzt den Deckel drauf

Auch nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Gäste zunächst mehr Torchancen. Kingsley Coman und Tel verpassten jeweils den Treffer zum 4:0 (54.). In der Folge schaffte es Münster aber mit eigenen Aktionen häufiger die Bayern vom eigenen Tor weg zu halten. Nach 62 gespielten Minuten feierte Raphael Guerreiro sein Pflichtspieldebüt für den FCB.

Münster traute sich in der Schlussphase mehr zu und kam zu einigen Abschlüssen. Niko Koulis verpasste mit dem Kopf nach einer Ecke nur um wenige Zentimeter (74.), kurz darauf scheiterte Joel Grodowski mit einem zentralen Schuss an Peretz (80.). Den Schlusspunkt setzten aber die Bayern. Der auffällige Tel traf nach Vorlage von Sarr aus spitzem Winkel zum 4:0-Endstand.

Die Auslosung der zweiten Pokal-Runde findet am 1. Oktober (19.10 Uhr) live in der Sportschau statt.